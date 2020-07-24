調查指僅4成體育機構制定員工與兒童相處守則　機構促政府定標準納入資助要求

▲ 國際培幼會過去半年訪問30間體育機構，發現只有4成機構有制定員工行為守則及為員工提供守護兒童培訓，並只有3成多機構有設舉報政策處理虐兒事件。（資料圖片）

港隊田徑運動員呂麗瑤疑遭教練性侵事件轟動一時。國際培幼會過去半年訪問30間體育機構，發現只有4成機構有制定員工行為守則及為員工提供守護兒童培訓，並只有3成多機構有設舉報政策處理虐兒事件。

國際培幼會委託政策二十一於2019年11月至2020年3月進行研究，成功訪問30間體育機構（包括12間體育總會及18間體育機構）。調查發現，近2成（17%）體育機構並未在機構內制定任何守護兒童措施。

【新冠肺炎】港鐵將軍澳綫車站維修學徒初步確診 5名同事須接受檢測

國際培幼會指，雖然有73.3%受訪機構在招聘過程中使用「性罪行定罪紀錄查核」機制，反映體育機構注重篩選合適的人員進行兒童相關工作，但只有43.3%受訪機構在機構內制定員工行為守則及為員工提供守護兒童培訓，亦只有36.7%受訪機構在處理機構虐兒事件方面有設立舉報政策，讓員工能安心舉報。

國際培幼會總幹事蕭美娟表示，政府應訂立兒童相關機構日常運作的「守護兒童最低標準」，並將標準納入資助計劃要求及恆常監察當中，例如康文署可以將標準納入對體育機構的資助計劃要求當中，推動業界跟隨。

【新冠肺炎】部分僱主要求僱員提供健康證明 蔡堅批要求過分且不合理

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：徐紹軒