【新冠肺炎】再多28人出院　50人情況危殆或嚴重

▲ 醫管局公布今日再多28人出院，779人仍然留醫，當中34人情況危殆，16人情況嚴重。（曾耀輝攝）

本港第三波疫情嚴峻，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（24日）新增123宗確診個案，115宗屬本地感染，另有8宗輸入個案。醫管局公布今日再多28人出院，779人仍然留醫，當中34人情況危殆，16人情況嚴重。

醫管局總行政經理庾慧玲指，公立醫院至今獲155宗呈報個案，現有913人留醫。至於已確診的患者中，779人仍留醫14間公立醫院，當中34人情況危殆；另有16人情況嚴重，729人穩定，現累計16名患者死亡。

另外，今日再多28名患者出院，至今已有1407人出院，包括1人為疑似個案出院。醫管局至今已開啟張負壓隔離1207病床，使用率為76.4%；已開啟649間負壓病房，使用率為79.5%。

醫管局亦公布公立醫院防護裝備，指目前庫存有3,200萬個外科口罩、270萬個N95口罩、520萬件保護衣，以及930萬個面罩，預計足以使用4個月。局方指，雖然存量比之前幾個月多，但由於疫情反覆，相信未來對防護裝備的需求仍然很大，醫管局會繼續採購裝備，從不同渠道增加存量。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：陳子謙