【新冠肺炎】多位確診者涉及酒家或街市　涉旺角稻香、西環德記及打麻雀群組

▲ 多位確診者涉及酒家或街市。

本港第三波新冠肺炎疫情滲透各行各業，衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布個案情況，張竹君指本港今日新增123宗個案，其中包括115宗本地個案，多個本地群組於今日（24日）均有新增個案 ，62宗與其他個案有相關，54宗曾群聚，有與家人朋友食飯，打麻雀的活動。

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其中，旺角稻香「慶回歸」 群組亦再增4宗個案，分為別第2327、2334、2260、2213。屯門中央廣場富臨酒家方面，再多兩名確診，並非參加生日宴人士，曾於餐廳食飯，第2308號與朋友於7月11日曾到上址用餐；第2343號與朋友於7月14日曾到上址用餐。

張竹君另提到西環德記潮州菜館，亦有一名顧客確診，為第2348號，她指當日聚會初步有兩圍，詳情需要再跟進。

張竹君亦指有不少確診者涉及酒家或街市，

第2265號於土瓜灣市政街市賣海鮮。

第2282號於何文田明星海鮮酒家工作。

第2335號於屯門容龍海鮮酒家做樓面。

第2341號於紅磡街市從事清潔。

第2316號於紅磡街市賣乾貨。

▲ 何文田廣場明星海鮮燒鵝專門店有員工確診。（陳國峰攝）

▲ 紅磡街市一名清潔員今日確診。（陳靜儀攝）

▲ 有確診患者為紅磡街市乾貨戶，於位二樓的乾貨區商戶今日提早關門。（陳靜儀攝）

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有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭家穎