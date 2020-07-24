【新冠肺炎】大圍救世軍隆亨長者之家增1人確診　該院職員4名家人同染疫

▲ 醫療輔助隊救護車，陸續接載老人家撤離大圍救世軍隆亨長者之家 。 （陳靜儀攝）

本港第三波新冠肺炎疫情滲透各行各業，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（24日）公布個案情況。張竹君指本港今日新增123宗個案，其中115宗本地個案。大圍救世軍隆亨長者之家再增1名長者確診，另有2人初步確診。

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張竹君指，隆亨長者之家共有40至50位長者，今日再多1位長者確診（第2305宗），同一院舍工作的職員早前確診（第2052宗），其4名家人今日亦確診（第2304、2368、2367、2366宗），另有2位長者初步確診。

▲ 醫療輔助隊陸續接載老人家撤離 。 （陳靜儀攝）

▲ 有長者在醫療輔助隊協助下，步行上專車。（陳靜儀攝）

根據衞生防護中心指示，隆亨長者之家今日將安排全院約50名院友，送到馬鞍山樟木頭北年華路的樟木頭老人度假中心進行隔離。她解釋指，隆亨長者之家的環境比較逼，擔心是環境污染，因此將老人家搬到馬鞍山樟木頭老人度假中心。

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張竹君指，現時很多個案均是由照顧者、家人將病毒進入院舍，以致長者確診，因此照顧者的預防措施非常重要，呼籲他們若不適應盡快求醫作檢測，社署亦已安排測試予相關員工。她建議老人院應避免探訪，且應分開不同病區及樓層工作，以免交叉感染。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭家穎、郭詩詩