【珍惜眼前人】患柏金遜症手震字不成形　76歲爸爸無間斷寫日記60年

▲ 雖然76歲爸爸患柏金遜手抖震得愈來愈難寫字，但60年來無間斷寫日記。

要珍惜跟家人共處的時刻。台灣有名網民分享患有柏金遜症爸爸的故事，76歲的爸爸有寫日記的習慣，可是由於病情嚴重，手抖震得愈來愈難寫字，兒子看見爸爸的情況，百感交集。他分享所感，感動了很多人。

星期一（20日），有網民在網上討論區「Dcard」以「偷看爸爸的日記，發現驚人的事實」為題出帖文。網民的爸爸及妹妹需坐輪椅，76歲的爸爸患柏金遜症，柏金遜症多發生在60歲以上長者，是神經系統疾病之一，最明顯病徵是震顫，患者動作變得緩慢，走步及語調都會出現變化等，影響日常生活。

柏金遜症爸爸享受家庭樂

星期日（19日），發帖網民媽媽與2位看護帶著爸爸與妹妹外出，去乘纜車、喝茶、吃午餐，從早上玩到晚上九點多才回家，過了快樂的一天。

網民在星期一早上上班前，準備和爸爸說再見時，發現爸爸彎著身子在寫日記。

我一直以為他已經放棄了，爸從16歲高中一年級的國文老師，要他寫日記以來，寫到現在76歲，整整60年沒有中斷。

無間斷寫日記60年

兒子偷看爸爸寫的日記內容，發現一個字都看不懂，因為爸爸病情嚴重，手一直抖，抖到寫不出一個完整的字。孝順的兒子仍然鼓勵病重爸爸：

我假裝自己看得懂，在爸爸耳邊，用鼓勵的口氣對爸爸說：「爸，你寫的好好喔，原來你昨天去搭纜車看風景，還去喝茶吃點心。整篇心得日記寫得文辭並茂。

有感患重病爸爸老化很快

說完後，爸爸和看護一直在笑。網民坦言看不懂日記內容，但只要有豐富的想像力，就算爸爸在日記上畫上二個圈圈，再用二條線串起來，他也能看得出爸爸想表達的事，就是爸爸搭纜車時，開心的把手伸出纜車窗外，向動物園裏的三頭大象打招呼。他有感而發：

發現爸爸這2個月，老的好快，原來人真的會在人生的最後階段，用非常快的速度老化，短短半年不到的時間。

網民感動嘆要珍惜家人

有關分享感動了很多網民，表示看後哭起來，感受到兒子的孝心和溫暖，感到要珍惜眼前人，留言表示：「要珍惜跟親人的相處！不要留下任何遺憾」及「珍惜陪伴吧！生病的人都會蒼老的特別快」

此外，不少網民分享了家人類近的經歷，有的表示已離世的爸爸也患上柏金遜症，看了這篇文章突然好想念他。另有建議爸爸寫不到字，可以錄音記錄生活，很後悔之前沒有錄音。

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責任編輯︰王明芳