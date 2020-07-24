【新冠肺炎】新增100宗初步確診　源頭不明個案多涉主婦及長者

▲ 今日初步確診個案達100宗。

本港第三波疫情嚴峻，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（24日）新增123宗確診個案，115宗屬本地感染，另有8宗輸入個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲公布個案情況。

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張竹君指出，目前約有一半個案找到源頭，一半找不到源頭，初步調查沒有源頭的個案，多數是家庭主婦、老人家。她呼籲市民減少出街，減少買餸飲茶，由於現時社區病毒量較多，亦可能比較多隱性患者，各處可能會有些沒有戴口罩的人而受感染，需要減少買餸次數，外出到街市時接觸任何東西後要保持手部衛生。

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另外，今日的確診個案也涉及多個政府，包括一名警員確診、一名消防員確診，他在長洲消防局工作，另外一名消防初步確診以及入境處多一人確診。

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記者：伍瑋瑋