【遇上真愛】無懼旁人目光相識10天訂情　矮小愛侶共偕連理：最緊要活得開心

▲ 香港殘疾羽毛球員王鎮炎4年前認識太太Cindy。

選擇另一半甚麼準則？每人有不同答案，而「感覺」往往是最直接。王鎮炎（Tim）患有先天性軟骨發育不全症（簡稱「侏儒症」、「矮小症」），身高只有137cm，小小身軀卻蘊藏強大力量，數年前成為本港首名男子殘疾人SS6組羽毛球運動員，更在4年前遇上真愛，與太太Cindy組織幸福家庭。

▲ 4年前，Tim在羽毛球場上邂逅太太Cindy。（陳靜儀攝）

「他很識遷就人，就算對手球技不好，都會讓對方打到球。」Tim身為職業運動員，球技了得，記者問到Cindy在球場上會不會經常只有「執波」份兒，她笑說Tim很貼心，打波時都會遷就別人，令對方也能享有滿足感，一如她口中所形容，是相當和善的人。

不意外地，兩人初次認識是在羽毛球場上。Tim在4年前一次羽毛球聚會上，由另一名矮小症朋友介紹下結識Cindy。相識10天就決定拍拖，聽起來很快，但其實也經過一番心路掙扎，Cindy就跟Tim直說旁人目光是最大顧慮：

我份人比較直接，將可能會有的問題一次過講出來。大家有共識，就嘗試在一起。也會有顧慮，我們一起走出去，會不會被人當異類？

▲ Tim和Cindy克服旁人目光，決心走在一起。（陳靜儀攝）

未認識Tim前，Cindy會傾向跟正常身高的人拍拖。Tim也考慮過，本身一個人在街上會引來異樣眼光，兩個人走在一起，是不是就更吸人眼球？但他再細想，認為未必是一個很大問題，最重要還是對對方的感覺：

如果跟正常身高的人一起，一個抬頭，一個低頭，身高相差很遠，效果未必好。說到底，最重要是有感覺。試過兩個出街，效果是舒服的。

本身是家中么女的Cindy，也是身形最嬌小的一位。身高1.43米的她比同齡人矮，沒有矮小症患者頭大、手指合不來等明顯症狀，屬於「擲界」。起初跟父母介紹Tim時，家人有些掙扎，但經過她解釋後，很快得到接納：

我跟父母說：「最緊要人活得開心，又不是甚麼特別問題，都是健康的人，開心就可以。」後來他們了解Tim後，覺得他為人很善良，很短時間就融入我家中。

▲ Cindy很支持Tim在運動路上追夢。（受訪者提供）

起初拍拖時，他們會一起打羽毛球，Tim喜歡駕駛，Cindy也會陪他遊車河。2019年是一個轉捩點，Tim決定辭去穩定職業，正式轉做全職運動員，跟Cindy商量過後同時決定結婚，由她在背後全力支持追夢：

這是一生人一次的機會，不是人人有這種機會，難得有資歷、實力，為何不去試一試？我們不會有很大開支，平常不會揮霍，家人都很支持他轉全職。

在許多事情上，二人都反傳統，例如在拍婚紗照後才求婚，擺酒也沒有大排筵席，但雙方父母和親友都很開心。轉做全職羽毛球運動員，意味著要花更多時間在訓練上，Tim一星期會有4晚在體育學院宿舍休息，方便朝10晚6的訓練時間，到星期五才會回家度周末。

▲ 生活距離遠了，心卻沒有距離。（陳靜儀攝）

二人聚少離多，彼此卻沒有怨言。平日晚上，大家不只會講電話，更會視像見面，Tim會分享在體院發生的趣事，而Cindy也會說生活大小事給對方聽。

我常常說他是我一個好好朋友、收音器，他會給我很多建議，他最知道我平時發生甚麼事。

Tim忙於訓練，目標是要取得東京殘疾人奧運會比賽資格。作為職業運動員，Tim正常平均每1、2個月會到海外比賽一次，就算不比賽，也會到國外進行歷時約兩星期的訓練，一年離港約10次，能跟Cindy去旅行時間不多，蜜月去過大阪，19年尾也忙裡偷空多去一次日本。

▲ 二人聚少離多，更珍惜在一起的時間。（受訪者提供）

問到Cindy會否不習慣，她自認性格比較獨立，而且也理解未來有更長時間一起相處，認為是「小別勝新婚」：

之前商量過，暫時維持這種生活模式也可以，而且也可視象見面。不會感到寂寞，自少比較獨立，而且也知道未來有時間一起生活。

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記者：陳昊淋