【新冠肺炎】與內地召開防控視像會議　國家衞健委：提供一切必要支持

▲ 內地與港澳就防疫召開視像會議，會上中央表達對香港疫情關注，將會提供一切必要支持。（陳靜儀攝）

國家衛生健康委與廣東省衛生健康委今日（24日）與香港的食物及衞生局、澳門的社會文化司，召開特別視像會議，分享各自防控經驗，會上又表達對香港疫情的關注，將會應港府抗疫需求，提供一切必要支持。

與會專家約有30人，食衞局局長陳肇始在會上，介紹香港近期疫情發展形勢，以及防控策略。三地專家就「方艙醫院」建設和管理、核酸檢測、社區管控等議題深入研討。

國家衛生健康委黨組成員余艷紅則轉達，中央對港澳抗疫措施和成果的肯定，對香港近期疫情發展的關心和關注，將會應港府抗擊疫情需求，提供一切必要支持，又表示願意深化內地與港澳聯防聯控合作，加強技術交流和經驗分享，維護三地人民健康福祉。

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責任編輯：陳宛彤