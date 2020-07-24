【新冠肺炎】玻利維亞5日搜出420具屍體　85%疑染疫橫死街頭陳屍家中

▲ 有名勝「天空之鏡」的玻利維亞在5日內搜出420具屍體，絕大部分死於新冠肺炎。

新冠肺炎疫情全球肆虐，南美洲成為重災區，除了巴西成為全球第二最多確診個案之外，有名勝「天空之鏡」的玻利維亞也不能倖免，確診人數已突破6.5萬，當地特別警察部門更在5日內，在3個城市的街道及屋內發現了420具屍體，懷疑當中高達85%死於新冠肺炎。

綜合外國傳媒報道，玻利維亞警方派出特別小隊，在首都拉巴斯（La Paz）、最大城市聖克魯斯（Santa Cruz）和西部城市哥查班巴（Cochabamba）的街道、車內及屋內尋找屍體，結果5日就發現多達420具屍體，當中約85%懷疑死於冠肺炎，其他屍體則可能死於其他疾病或暴力原因。

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玻利維亞國家警察局長Ivan Rojas表示，單是7月15日至20日，警方就在哥查班巴大都會地區搜出191具屍體，在首都拉巴斯（La Paz）則有141具，而聖克魯斯也收集到68具。

最大城市聖克魯斯是疫情最嚴重地區，佔全國總確診病例超過一半。據國家流行病學辦公室資料顯示，位於首都拉巴斯和哥查班巴（Cochabamba）的確診數字正急速增加。

玻利維亞法醫研究所總監弗洛斯（Andres Flores）指出，由4月1日至7月19日期間，當局在醫院外場所共檢獲超過3,000具確診或懷疑病例的屍體。

玻利維亞總人口約1,100萬，至今公佈確診人數超過6.5萬，逾2,400人死亡。

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責任編輯︰林綺玲