【淘寶集運】港媽淘寶大型傢俬集運直送　250公斤雪櫃及家品運費只需$470

▲ 港媽集運大型傢俬直送到家樓下。

網上購物成風，不少人除了在淘寶購買衣物、文具及生活用品等等，也有人從淘寶購買大型傢俬。近日一名港媽在網上分享淘寶集運雪櫃及家品的經歷，不少網民對成功淘寶這麼大型的傢俬表示驚訝。

▲ 雪櫃及一些家品送達家樓下。（圖片由受訪者提供）

該港媽韻玲接受TOPick訪問，分享淘寶集運的過程和心得。是次集運，她從淘寶購買了雪櫃及一些家品，其中雪櫃寬55厘米、深57厘米及高177厘米。雪櫃（HK$1800）連同其他家品共重250公斤。

▲ 雪櫃（圖片由受訪者提供）

韻玲指運費¥425（約HK$470）可把貨件送到家最近的馬路，大家也可自行跟司機溝通再加錢送上樓。她選擇送到樓下，因為她可以拆好紙箱，整理好把紙箱給拾紙皮的婆婆，然後再為貨件消毒送上樓，上樓再消毒一次。

▲ 把貨件處理後再把傢俬運到家中。（圖片由受訪者提供）

是次集運，韻玲選用了億吉，而大貨集運公司一般計運費的方法會以體積（長x闊x高/6000）計算。韻玲解釋，通常沒有清關扣關檢查的話，付款的翌日可到達家樓下，但如果有扣關檢查，則需要多兩天左右。

韻玲又指，因為集運倉可以儲存最長30天（一般特殊時期可免費延長，例如大節日1111，1212，618等），她通常儲一會，一次過運到香港。

除非急用，好似今次雪櫃，夾埋其他野一齊買，大約前後8天收到！

宜購買大牌子的傢俬及電器

擁有13年淘寶經驗的韻玲，由於中伏次數多，過程交過不少學費，因此現在會較懂得分辨，她很多東西都會在淘寶搜尋，因為到處很多都是一樣的貨。此外，作為三孩媽媽，很難外出購物，

除非有目的去買，唔係就淘寶！一記得有咩需要就即時買左先！

韻玲對淘寶購買傢俬及電器感到放心，她亦會找一些大牌子，她之前有買過電視機及洗衣機等大型電器。而且全部電器都會跟賣家指明要改裝為香港插頭，

多數搵到嘅電器都係出口220v，所以都放心。

她續指，如購買傢俬，質素會有很大分別，她建議一般中位價的傢俬質素都可以。

如果太平就要博，試過買梳化床，$200港幣一張可以坐的，完全正常，只係感覺少少硬，所以咁嘅價錢，係抵嘅！

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責任編緝：王芷瑩