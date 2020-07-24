岑敖暉報名參選超區　稱不簽確認書

▲ 荃灣區議員岑敖暉，今日報名參選俗稱超級區議會的區議會（第二）界別。（資料圖片）

荃灣區議員岑敖暉，今日報名參選俗稱超級區議會的區議會（第二）界別，同樣在超區民主派初選中出線的元朗區議員王百羽亦到場支持。

岑敖暉指，不會簽署選舉確認書，強調是否簽署確認書，從來並非選舉主任或北京DQ候選人的主因，政府可以千方百計DQ候選人，最重要的是今屆選舉有沒有足夠候選人能夠「企硬」。他稱，目前已找到「Plan B」，但未有透露人選，認為民主派參選人經61萬人初選投票授權，政府必須衡量若大規模DQ候選人所付上的政治代價。

對於有聲音要求延遲立法會選舉，岑敖暉表示，第三波疫情爆發最主要源於政府封關不力，一批獲豁免檢疫人士將病毒帶入社區，如要將責任轉嫁至立法會換屆選舉上，是「完全說不通的做法」。他續指，多個疫情較香港嚴重的地方均能順利舉辦選舉，只要做足防疫措施，不明白為何在疫情下不能舉辦選舉。

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責任編輯︰尹櫻霖