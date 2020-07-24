  • 33°C
香港時間 : 2020724日 (五) 18:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

岑敖暉報名參選超區　稱不簽確認書

政治 16:52 2020/07/24

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

荃灣區議員岑敖暉，今日報名參選俗稱超級區議會的區議會（第二）界別。（資料圖片）

荃灣區議員岑敖暉，今日報名參選俗稱超級區議會的區議會（第二）界別，同樣在超區民主派初選中出線的元朗區議員王百羽亦到場支持。

岑敖暉指，不會簽署選舉確認書，強調是否簽署確認書，從來並非選舉主任或北京DQ候選人的主因，政府可以千方百計DQ候選人，最重要的是今屆選舉有沒有足夠候選人能夠「企硬」。他稱，目前已找到「Plan B」，但未有透露人選，認為民主派參選人經61萬人初選投票授權，政府必須衡量若大規模DQ候選人所付上的政治代價。

對於有聲音要求延遲立法會選舉，岑敖暉表示，第三波疫情爆發最主要源於政府封關不力，一批獲豁免檢疫人士將病毒帶入社區，如要將責任轉嫁至立法會換屆選舉上，是「完全說不通的做法」。他續指，多個疫情較香港嚴重的地方均能順利舉辦選舉，只要做足防疫措施，不明白為何在疫情下不能舉辦選舉。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰尹櫻霖

相關文章

【民主派初選】初選結果提前洩露　鍾庭耀：調查需花費6位數
18:05 2020/07/23
【民主派初選】初選結果提前洩露　鍾庭耀：調查需花費6位數
【立法會選舉】選舉事務處再接8提名表格　民主派多人報名
22:06 2020/07/23
【立法會選舉】選舉事務處再接8提名表格　民主派多人報名
【立法會選舉】葉劉淑儀、李梓敬宣布參選　爭取新界東最後一席
今日 15:56
【立法會選舉】葉劉淑儀、李梓敬宣布參選　爭取新界東最後一席
政治 新冠肺炎疫情 立法會 立法會選舉

最高瀏覽

【開學安排】消息指9月擬分階段開學及半日上課　教育局研中六全日上課
21:38 2020/07/23
【開學安排】消息指9月擬分階段開學及半日上課　教育局研中六全日上課
【神秘符號再現】柴灣區多個屋苑現奇怪「踩線」標記　有住客遭陌生人狂敲鐵閘
12:17 2020/07/23
【神秘符號再現】柴灣區多個屋苑現奇怪「踩線」標記　有住客遭陌生人狂敲鐵閘
【新冠肺炎】新增111宗本地個案涉多間食肆　麥當勞負責炸雞員工確診
16:53 2020/07/23
【新冠肺炎】新增111宗本地個案涉多間食肆　麥當勞負責炸雞員工確診