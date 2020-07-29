【女性健康】手腳冰冷易頭暈？營養師推薦女士所需8種營養素

▲ 營養師推薦女士所需8種營養素。

生活繁忙的你，有否嘗試放慢腳步，了解自己的飲食需要嗎？﻿

﻿最近有位女士同我講番工好忙，飲食不定時亦不定量，手腳長期容易冰冷，工作中不時亦會出現頭暈的情況。這個是你的影子嗎？以下八種營養素，你攝取足夠嗎？﻿

﻿鐵質﻿

製造紅血球的原材料，能使面色紅潤，避免手腳冰冷的情況出現。素食者、月經流量過多或經期比正常時間長的女士們有機會出現鐵質水平過低，導致貧血的情況。

含豐富鐵質的食物包括了紅肉、雞蛋、大豆、菠菜、黑芝麻、豆腐、堅果等。當中維他命C能增加植物性鐵質的吸收，建議選擇鐵質和維他命C的食物一同補充。﻿

﻿鈣質﻿

鈣質的重要性相信大家都知道，但並非每人每天都能攝取足夠鈣質。世界衛生組織建議成人每日的鈣質攝取量為1000毫克，當中含豐富鈣質的食物包括硬豆腐、高鈣豆奶、乳酪、深綠色蔬菜、奶類製品等。攝取足夠的鈣質量增加「骨本」，減慢骨質疏鬆的情況。﻿

﻿維他命D﻿

主要獲得維他命D的途徑是曬太陽，每天曬大約10至20分鐘，便可以補充一定的維他命D。另外包含了維他命D的食物有三文魚、蘑菇、吞拿魚、牛奶、蛋製品和雞蛋等。維他命D有助鈣和鏻的吸收；促進骨骼合成，增加骨質密度。﻿

﻿維他命B﻿

紅血球的製造和代謝需要用到B6和B12，充足的維他命B6和B12能為「補血」中的女士提供足夠的原材料，避免貧血的情況出現。維他命B12亦有助於維持神經細胞及心臟血管健康。豐富維他命B的食物包括了紅肉、魚肉、奶類製品、雞蛋、三色蔬菜、豆類和堅果等。﻿

血清素﻿

現代女性生活繁忙，工作壓力沉重；足夠的血清素能穩定情緒、舒緩壓力及提升睡眠質素。能提升血清素的食物包括有黑朱古力、雞蛋、牛奶、三文魚和堅果等。﻿

﻿維他命K﻿

維他命K是天然的凝血制，能防止內出血和痔瘡，亦能避免月經流量過多。豐富的維他命K食物包括了深綠色蔬菜例如羽衣甘藍、西蘭花、菠菜，及豬肉、奇異果和黃豆類製品等。﻿

﻿維他命C﻿

維他命C能夠增強/維持抵抗力，促進膠原蛋白合成及加快傷口愈合的速度，維他命C更能提升鐵質的攝取量。貪靚的你又點可以放過攝取維他命C的機會呢？含豐富維他命C的食物包括番石榴、奇異果、羽衣甘藍、西蘭花和蕃茄等。﻿

﻿奧米加3﻿

奧米加三有抗發炎、保護心臟血管健康的作用，有報告亦指奧米加3能舒緩月經時的不適，另外奧米加3亦能改善情緒，減低患上抑鬱症或焦慮症的機會。豐富奧米加3的食物包括三文魚、吞拿魚、沙甸魚、堅果類和一些植物油等。﻿

﻿除了在飲食上保持營養均衡外，亦需要作定期的身體檢查， 而40至60歲的女士則建議每一至兩年接受乳房造影的檢查，有需要時盡早尋求醫療協助。﻿

﻿作為時代女性的你，有注重飲食嗎？

文章獲「註冊營養師 葉沃暉 Roy Ip」授權轉載。

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責任編輯：楊宛茜