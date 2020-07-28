【育兒心得】故事媽媽手製書誘發孩子想像力　鼓勵從生活學習培養價值觀

▲ 至今創作了近30每本設計，她謂主要是用來帶出去講故事之用。(湯炳強攝)

用立體手工，去出版的手工圖書，背景和人物間會出現層層的景深效果，細緻位可見創作人種種心思、手藝和創意，充滿童趣；故事媽媽Vanessa（Auntie Van Van），因非常喜歡向孩子講故事，結合自己的觀察，把餐桌禮儀、惜物、愛動物、幻想力等元素，放入手工書中，表達價值觀。

Vanessa已製作手作書5年，至今作品達20多本作品，每一本故事書都是孤本，後來她更透過YouTube的Auntie Van Van頻道分享20多個小故事。她7月時正式出版了第一本童書《假如巴士有10層》，笑謂靈感是源自她和兒子常迫巴士，也愛在街上留駐看巴士，看下看下便幻想到這故事。

我們一起想像巴士若果有10層，每一層可以有那些功能。我放了一些一般小朋友、和我兒時老是想不明白為何大人不准孩子做的事，例如尖叫、用手手腳腳塗鴉，故我製作了尖叫室和亂糟糟畫室。

▲ 巴士頂層她設計了一座摩天輪。(湯炳強攝)

▲ 巴士其中一層叫尖叫室。(湯炳強攝)

讀社工出身的她育有10歲囝囝，並是擁有10多年經驗的應用行為分析老師，當全職媽咪前，她的工作是上門訓練自閉症小朋友的認知、社交、語言、自理等各方面能力。至於手製書本，她笑謂是有一年兒子學校舉行手工書親子比賽，偶然發現小朋友喜歡閱讀互動的手工書，便啟發自己去不斷製作，踏上自製手工書之路。

▲ 她愛用晚上工作。(湯炳強攝)

她謂設計手工書要無限耐性，跟訓練自閉症小朋友的工作很相似，同樣也要站在小朋友角度，去手製道具把步驟具體化，令他們容易理解，但創作故事書滿足感是讓小讀者理解世界，多點思考。

▲ 《垃圾箱》是她常帶入幼稚園分享的書，可以邊講邊把小垃圾，貼入書中，帶出餐桌禮儀及珍惜食物。(湯炳強攝)

靈感源源不絕

她構思的主題涉及品格培育、幻想力、愛護小動物，以及認識自我的題材，而她也試過寫談戰爭的故事《阿爾》。

其中談戰爭殘酷的《阿爾》是一個悲劇，她謂那時見到囝囝開始長大，有一些現實世界的負面事情，比較難以向他道明，便想到用虛構情節滲入真實事件中去創作。

《阿爾》靈感是來自多年前，敘利亞兒童難民屍體沖上海灘的慘劇。我聯想到，這些事不是距離我們很遠，我不會美化，並讓小朋友感受少許強度，事實上，小一也會遇到不欺凌，應明白有人會因比較去欺負別人，用故事是可以傳達出來，讓他們有適當的認知。

另一本《冰女王和小暖蛋》說的是小朋友各有不同，有孩子天生內向，有的天生熱情；故事是想鼓勵熱情的小朋友，可以嘗試去接觸無咁熱情的人，其實他們也有自己另一面！

每本書都是她的心血，手工全是親力親為，複雜度一點不低。她笑謂因製作上對自己漸有要求，加上只能利用晚上設計書，常工作至半夜，故也會感辛苦，但一做到滿意效果，便很滿足和開心。

因不是手畫，故要拿任何物料去變化，放入構圖中，那是要不停摸索及透過想像力；例如不少生活用品都可變得很有趣，例如拿包生果的果網是可以變成雲；包壽司的竹蓆剪裁一下，可以成為溫泉的背境。

其中《垃圾箱》是她常帶入幼稚園分享的書，可以邊講邊把小垃圾，貼入書中，非常有趣，故事是想帶出餐桌禮儀及珍惜食物。

她謂製作這本書，也是找來家中真實的垃圾，並希望小朋友邊聽故事邊自行觀察，那也是自己平時常會丟棄的東西。

幼兒平時吃烏冬常會滑了出去，或不小心丟下食物在枱上，家長便隨意棄掉。今日有些大人忽略教小朋友要有衣食，我細個時，父母管教這方面是捉得很緊！

保持小朋友幻想力

她10歲囝囝喜歡閱讀和拉小提琴，作為全職媽咪，她謂對成績向來平常心，只求兒子合格，是採取較民主開放、但會給予基本界綫的育兒法。

我認為知識點樣都會學到，但品格要自細學，因此我會讓兒子有很大自由度，但要先有責任感。 我事事都講清後果，並堅持之後由他自己承擔，我是一定不包底，他反而會衡量自己能否面對後果，因此很謹慎作出任何決定。

▲ 這本《我家的神秘住客》，把小朋友變成小偵探，去發現家中的神秘住客，內容是反映今天爸爸缺席下，孩子的寂寞心情。(湯炳強攝)

她回想囝囝曾在4歲半時提出想學拉小提琴，她要求他考慮半年，想清楚能否每天練30分鐘才決定，之後他實踐諾言，現在將考8級琴。

眼見不少孩子壓力，以及爸爸常缺席，她坦言傷心。

我爸爸是校車司機，曾遇到有小學生向他訴苦，說他沒時間休息，壓力很大.....我心想，孩子要向一位陌生叔叔訴苦，反映他們生活上是何等寂寞。

▲ 為小朋友舉辦故事坊。(受訪者提供)

她強調一般大人重視學業成績，但沒想過未來世界很多變，學習應是終身，而不是一時。

她的手工書有一系列是幻想性故事，書名常用一類字眼︰假若、如果……她笑謂，大人應鼓勵子女有逆向思維，要常愛幻想、喜歡問問題。

▲ 《假如巴士有10層》是Vanessa（Auntie Van Van）首本出版童書。(湯炳強攝)

她笑言平時教仔也是較着重培養好奇心，由生活中學習。

例如當秋天來了，我們會去下踢起一堆黃葉……下雨時去踏水等等，我們也經常去觀察工人們在掘路、整水管，去留意垃圾車點處理垃圾，並詢問他嗅到氣味有甚麼感覺，再問他點解司機會選擇從事這種工作……..希望他理解真的世界如何運作及有同理心。

訂購《假如巴士有10層》可按此

如希望捐贈《假如巴士有10層》給經濟上未能負擔的小朋友，亦可透過以上訂購渠道聯絡Auntie Van Van代為安排。

撰文：胡麗珊