【校長訪談】貧苦經歷成就一生　慕光英文書院校長梁超然︰千金難買少年窮

▲ 慕光英文書院校長梁超然：千金難買少年窮（相片來源︰中學概覽）

一年一度文憑試放榜，今年這批被時代選中的考生不論成績如何，總算有個圓滿結局。回想當年訪問會考十優生或高考狀元，媒體都傾向去搵基層學生的奮鬥故事，屋邨、劏房、新來港狀元一類，起步難而得到成功的故事，的確是更加動人，現在做了家長更加體會到校長朋友經常講的一句「千金難買少年窮」。

我這位校長朋友，之前做過中產直資學校的副校長，深深體會到學生的表現、成就，與家庭支援有相當直接的關係，尤其是中產家庭學生的視野、語言環境及機會，的確對他們的成長相當大幫助。

不過，當這位校長朋友轉到另一間基層學生較多的學校，而且教育的閱歷愈來愈深，就真正明白到何謂「千金難買少年窮」，年少時的貧窮艱苦經歷才成就了一個人偉大嘅一生，有些性格特質，例如堅毅、抗逆能力、鬥心，好難用金錢堆砌出來給學生經歷。

他的學校有不少基層奮發故事，其中一位學生，父母都是藍領，居住環境都相當一般，無法負擔補習的費用，但這位學生成績名列前茅，在中學已自修大學的數理學科。這名學生更打破這學校60年歷史，先後當選九龍地域傑出學生初中組高中，上年跟入選某報章年度學生數理領域最佳12人之一。

這位校長有一次偶然和她媽媽傾談了一會兒，得到啟發，真正讓小朋友成材不是物質也不是不斷的補習，更不是百般武藝的音樂、藝術課程，反而是家長騰出時間，自小就陪伴小朋友聆聽小朋友，了解到他的長處及短處後，為他製造合適、配合小朋友的學習機會。

這位校長就是慕德英文書院梁超然，他知道這位好學的學生愛上了中國歷史，剛好是這位校長的強項，就收納為入室弟子。他說︰

教學相長，這學生也令他了解了自古聖賢豪傑能夠發奮成就大業￼￼￼，周易中所言￼︰天行健，君子自強以不息。

香港電台第一台《我們不是怪獸》

「梁永樂-怪獸爸爸and friends」

周日晚十點新聞後播出

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