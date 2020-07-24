【創業釀蜜糖】80後科大生深山拜師學藝　投資30萬創業製作本地蜂蜜

▲ 科大生佘焯成作為新一代的本地年輕養蜂人，希望由自己做起，透過此式微行業，推廣愛護地球。

蜜蜂採花蜜，製造蜜糖，是連小朋友都知的常識。但更多人不知道蜜蜂在地球生態圈和對世界上的農作物，有著舉足輕重的重要性。

佘焯成作為新一代的本地年輕養蜂人，希望由自己做起，透過此式微行業，以製作蜜糖作引子，讓多些香港人知道愛惜地球，能由一隻小蜜蜂開始。

▲ 佘焯成笑言入行養蜂業的基本條件，一定要給蜜蜂針過才算及格的。（黃建輝攝）

愛因斯坦說過：「如果蜜蜂從地球上消失，人類4年內也會絕種。」作為在科大唸數學出身，事事講求數據的佘焯成來說，以上言論沒有誇大之嫌。

他引述一些研究數據上來解釋，在人類的食物中，有超過三分之一種類的農作物、或70%以上的食物量，皆需要依賴蜜蜂授粉才能有收成。故此，如果蜜蜂消失，人類可能要面臨糧食短缺、食物價格上升、飢荒之類等後果。

▲ 拿出蜂板時，動作要溫柔些。（黃建輝攝）

他續說：「蜜蜂是一個地方生態污染的指標，在香港，因為大量的城市化，很少會見到大量蜜蜂，因為蜜蜂覺得沒有合適的生存環境。認識蜜蜂之後，也令自己開始有興趣研究不同物種對地球的重要性和影響。」

有營養的原蜜

他和蜜蜂結緣當然不是給牠們針過，反而是要多謝牠們。

「作為城市人，工作壓力大，腸胃出現問題是正常不過的事。知道蜂蜜對腸胃佳，便嘗試過在連鎖超市購買各國和各種不同蜂蜜來吃，卻未見效用，更加激發我去找蜂蜜的資料。後來給我發現原來要吃原蜜，即無添加、純天然、沒經過高溫殺菌的Raw Honey，只有原蜜才能保存一些對人體有益的營養。結果我網購外國蜂場的原蜜來吃，久而久之，腸胃開始慢慢得到改善。」

▲ 佘焯成的好友 Arthur，穿上裝備開蜂箱。（黃建輝攝）

在過往研究蜂蜜期間，開始萌生自己建立蜂場製蜜，做一個本地原蜜的品牌，他亦知道香港其實有本地蜜糖出產，仍有小部分有心人繼續堅持營運蜂場。

了解到養蜜蜂受外在環境因素影響很大，如過程隨時會受到天氣、細菌、花源、周邊昆蟲種類等影響，不是一時三刻就能夠做到的行業，要先進行實地了解，於是開始四出尋訪香港的本地養蜂人。

跟高人學習

在訪尋中來到有「蜜蜂皇子」稱號的葉偉強的元朗蜂場，他已經有30年的養蜂經驗。佘焯成向葉偉強拜師的原因，是給他的堅持所折服，因葉先生堅持用純天然的蜂蜜製原蜜糖，他說只有這樣才可長青。而葉偉強亦願意收他為徒，教他如何營運管理蜜蜂場的各類知識。

現時佘焯成創立了「香港原蜜」約3年，由30萬成本做起，由起初的幾十個蜂箱到現在約300個左右。

「一年分春和冬季採收蜜糖，因應把蜂箱放在哪裏，如米埔有荔枝和龍眼樹，所以這裏的蜂蜜便會是龍眼蜜和荔枝蜜。現時香港的蜂場運作是除了有屬於自己養的蜜蜂外，還會購買別家的蜂場蜜來製蜜，因為不同地方有不同的植物花粉，而且這是業內大家共識的經營方式。」

▲ 每個蜂箱只有一隻蜂后（見圈），其餘是工蜂及雄蜂。（黃建輝攝）

教育下一代愛惜地球

現在品牌因漸有知名度，開始有雜貨網店及多間高級食材零售店售賣其蜂蜜，最近還被MUJI招徠放上架，及有星級酒店餐廳廚師用他的蜜糖作甜品蛋糕，漸見成績。

雖然養蜂製蜜成本不高，但他笑言至今都沒有取人工，可幸自己仍有另外的收入作支持，更有好朋友Arthur幫手。「Arthur本身都熱愛大自然，那時和他傾起養蜂製蜜，難得的一拍即合。大家都說要好好的教育下一代，所以我們籌備舉辦『親自尋蜂之旅─生態教育』，讓小孩子到蜜蜂場，與蜜蜂近距離接觸，希望透過尋蜂之旅，認知和愛護我們的地球，了解我們食物的生產。但現因疫情緣故，故暫停下來了。」

▲ 蜂板上中間黑色的部分是花粉。（黃建輝攝）

香港原蜜 Hong Kong Raw Honey

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記者：郭秀芳