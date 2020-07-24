【新冠肺炎】聯合醫院運作助理昨日初步確診　料與院內感染無關

▲ 一名聯合醫院運作助理昨日初步確診。（資料圖片）

本港第三波疫情嚴峻，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（24日）新增123宗確診個案。醫管局公布，一名聯合醫院運作助理昨日初步確診，主要在醫院貨倉從事後勤和運送物資，最後一日上班日期是7月21日。

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醫院感染組進行接觸追蹤後，已將7名職員為緊密接觸者，會作進一步檢疫。醫管局總行政經理庾慧玲指，該名病人的家人早前亦確診，相信與院內感染無關，醫院已安排為貨倉和設施進行消毒。

庾慧玲又澄清指，聯合醫院並無發生院內群組感染，只是有一名家人早前確診的運作助理，在昨日初步確診。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：陳子謙