「10A狀元」前政助楊寶蓮有新工　將任亞洲企業領袖協會項目總監

▲ 楊寶蓮在5月底離開政府，將在下周一開展新工作。

港府高層在4月大換血，4名局長被換，當中包括財經事務及庫務局長，該局的政治助理、「10A女狀元」楊寶蓮之後在社交網站宣布離任。楊寶蓮離開熱廚房至今約2個月，終於在下周一有新動向，出任亞洲企業領袖協會項目總監。

楊寶蓮在5月尾離開政府，但她早於4月、即是向新上任的上司、財庫局局長許正宇辭職後，當晚便自行發布離任消息，未有根據慣例等待政府公布。其實，楊的履歷表相當亮麗，畢業於拔萃女書院，是2003年會考中，唯一一位10A文科女狀元，曾在多間國際金融機構及金管局任職，不過加入政府後，多次比立法會議員質疑其工作表現，當中曾被新民黨主席葉劉淑儀點名批評。

前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會認為，其新工作不構成潛在利益衝突，亦不預期會引起負面公眾觀感。

然而，委員會認為，楊寶蓮未來不應在牽涉或針對政府的索償、訴訟、索求、法律程序、交易或談判中作代表，亦不應參與有關政府事宜的游說工作，而且不應代表其僱主與財庫局有往來等。

目前，財庫局政助一職，已由現年28歲的民建聯成員葉俊廉填補，於上月初上任。

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