網民冒認周浩鼎發「禁足令」消息　最大受害者是普羅市民

▲ 有人以民建聯立法會議員周浩鼎的名義，透過社交媒體散佈謠言，指聽到港府將於星期一實施「禁足令」的假消息。（周浩鼎Facebook)）

本港近期確診個案高企，今日（24日）更再創新高，所以大家都關注港府會否為限聚令加辣。有人以民建聯立法會議員周浩鼎的名義，透過社交媒體散佈謠言，指聽到港府將於星期一實施「禁足令」的假消息。周浩鼎今日也召開記者會澄清，批評謠言引起公眾恐慌，形容「行為可恥」。

可是，有政界中人留意到，有YouTube頻道已先於周浩鼎澄清的一步，「將苦主當作被告」，批評周浩鼎散佈「禁走令」假消息，並呼籲市民囤糧，製造恐慌。消息慨嘆，有人借疫情流言惡意打擊周浩鼎，但最大的受害者未必是周浩鼎，而且有機會誤信的小市民。

周浩鼎謂，已就事件向警方報案，並對事件予以強烈譴責。新一屆立法會選舉於9月舉行，周浩鼎早前報名參選新界西地區直選，他指出，連日來有人以其名義發放虛假消息，質疑有人藉此打擊其選情。

近日新冠肺炎疫情反覆，新增確診個案數目連續三日破百，那麼是否贊成實施「禁足令」？周浩鼎認為，現階段政府實行「全民檢測」最為重要，建議當局向內地政府尋求支援，協助進行本港檢測工作。

另外，港府透過Facebook官方專頁「添馬台」譴責造謠事件。