【DSE2020】販毒被捕靠跑步重獲新生　正生女生發奮DSE18分盼升大學：人生正起步

▲ 樂琳希望可以升讀大學特殊幼兒教育系，否則可能會明年重考。

DSE文憑試日前放榜，一如以往由傳統名校包攬狀元。然而，在正生書院校長陳兆焯心中，任何找到自己人生方向、為此努力向前的年輕人，都足以堪稱「狀元」。今年正生書院的4名應屆考生，也是陳校長心中的「狀元」，其中19歲的樂琳曾沉淪毒海，更因販毒被捕，但入讀正生的數年使她重拾人生目標和動力，更於今年DSE取得最佳6科18分成績，盼能考入大學修讀特殊幼兒教育。

正生書院應屆考生樂琳，在DSE取得中文4、英文2、數學2、通識4、體育3及健康管理與社會關懷3，最佳6科成績18分。不過，樂琳坦言不太滿意結果，因英文未達入大學的要求，但已盡力，所以也無悔。

▲ 陳兆焯校長（左）認為，只要找到自己人生方向、為此努力向前的年輕人，都足以堪稱「狀元」。（受訪者提供）

因吸毒販毒被捕

樂琳在2016年、中三時入讀正生書院，她憶述，升中後，父母關係變差，經常在家中爭執，令她感到煩躁，於是不回家和逃學。其後她結交了一些損友，開始吸煙、喝酒，甚至吸毒，由於吸毒需要大量金錢，她又不欲向媽媽伸手，販毒賺外快，結果1年多後被警察拘捕，當時她年僅15歲。

她先入了女童院戒毒，其後被判感化令，需要入讀正生書院2年半。樂琳坦言，最初不太習慣，每天要6時半起床，規律化的生活，又沒有手機可用，最初打算「捱過」就算，但因有其他同學和老師陪伴，令她漸漸適應，甚至懂得自我反省，發現自己做人沒動力，而且非常沒自信。

▲ 樂琳挑戰賽程長達250公里的戈壁沙漠馬拉松比賽。（受訪者提供）

跑步重拾自信

在老師的鼓勵下，樂琳開始學鋼琴和跑步，她尤記得，最初跑20分鐘已累得要命，但隨著練習增加，加上有減肥成效，令她更有動力繼續跑，漸漸跑2小時也不成問題。學校又鼓勵她去跑馬拉松。

由半馬、全馬，後來更到戈壁沙漠跑250公里馬拉松，雖然很辛苦，但發現原來自己是有能力的，慢慢就多了自信。

▲ 樂琳閒時會帶狗狗在學校附近散步。（受訪者提供）

報考DSE挑戰自我

有感自己重拾對生命的衝勁，樂琳決定再接再勵，報考DSE，在2017年開始修讀中四課程，她笑言，當時有種覺得人生要起步的感覺。由於老師與學生同住，課餘亦有很多溫習時間，她會特意早起或下課後請教老師。

樂琳表示，自己的英文底子差，特別是聆聽和寫作，因此要多花時間練習。數學更是她最不擅長的科目，只求合格便可。她又指，老師很好，明言只要她肯用功，老師也願意陪伴鞭策，義工補習老師有時亦前來幫忙補習。

樂琳感激正生書院讓她重回人生正軌，她形容學校環境安全，亦可以每天親近大自然，令她的價值觀變得不一樣。她又指，由於家庭經濟問題，媽媽原本希望她盡快離開學校，出外打工，對她要考DSE亦有微言，但後來見她性格變得積極，而且用功讀書，漸漸亦支持她向學。

▲ 樂琳與同學一起溫習，互補不足。（受訪者提供）

盼讀特殊幼兒教育

由於正生的同學都有不同背景和問題，部分人亦有特殊學習需要（SEN），而樂琳很樂意成為他們的聆聽者，她亦發現原來這些同學最需要的是別人的關心，啟發她想在大學修讀特殊幼兒教育。

小朋友的想法往往是最特別，即使有特殊需要，我相信他們也有其長處，很希望可以幫到他們。

樂琳在6月底曾到其心儀的香港教育大學特殊幼兒教育學系面試，並獲得有條件取錄，只要符合大學入學最低要求「3322」即可，然而她英文未能達標。她已計劃若聯招放榜未能入讀該系，就會重讀一年，希望明年能考取佳績，入讀心儀學科。

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記者：林愛娜