【新冠肺炎】輸入個案逾半是海員　張竹君：豁免人士為數不少對香港有風險

▲ 張竹君指今日確診的個案中有3人屬於由菲律賓返港的海員。（曾耀輝攝）

本港第三波疫情嚴峻，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（24日）新增123宗確診個案，115宗屬本地感染，另有8宗輸入個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲公布個案情況。

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8宗輸入個案中，3人屬於由菲律賓返港的海員（第2251、2336和2373宗）；1人屬於由印度返港的海員（第2324宗）；1人是印度回港的空中服務員（第2323宗）；1人由印度回港人士（2254宗）：1人由巴基斯坦返港（2372宗）；1人由埃塞俄比亞返港（2372宗）。

被問到輸入個案逾半是海員，豁免海員強制檢疫是否存在防疫漏洞，張竹君指現時很難追蹤海員的位置，基於有些電話未能接通，現時盡量做，因為相關人數不少，除非人數減少，不然對於香港有風險。

提到第1476個案同為海員，於發病後依然可以順行到港，張竹君指第1476個案從菲律賓離開，於海上不適，抵港後就送院，船則隔離在海上。張竹君指追蹤個案時發現有專車接送到醫院，不過有個別亦會被送到檢疫中心。

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▲ 其中一首被隔離的貨船CMA CGM Rossini，停泊於南丫島以南5公里外的水域 。（程志遠攝）

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記者：郭家穎