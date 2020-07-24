【新冠肺炎】74歲男病人肝功能衰竭今日離世　醫管局指可能與病毒或藥物有關

▲ 港泰護老院74歲男院友今日（24日）下午離世，至今該護老院累計4死，本港則累計16人死亡。（曾耀輝攝）

本港第三波疫情嚴峻，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（24日）新增123宗確診個案，而早前確診的港泰護老院74歲男院友今日（24日）下午離世，至今該護老院累計4死，本港則累計16人死亡。

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醫管局總行政經理庾慧玲指，男病人7月9日入院接受治療，病人治療期間腎及肝功能出現衰竭，本身亦有長期病患，與其他年紀較大的患者，都曾出現腎及肝功能衰竭，可能與病毒或藥物有關。該病人今日病情持續惡化，至下午12時48分離世。

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庾慧玲指，由於疫情出現社區爆發，不少都是年紀較大、有長期病患的病人，嚴重和危殆的個案愈來愈多，增加深切治療部壓力。現時公立醫院有約1,500不同種類的呼機，亦有恆常相關儀器，亦有20多部人工肺，專家小組會按病人情況提供合適治療。

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記者：陳子謙