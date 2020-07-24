【基層悲歌】清潔工冒染疫風險高溫打掃屢被投訴　區議員籲：請大家多一點體諒

▲ 清潔工35度高溫冒染疫風險打掃，卻被投訴沒有清洗鐵閘下方門隙。

本港新冠肺炎疫情反彈，一眾清潔工的工作量大增，近日有區議員在網上發文，指清潔工人冒着生命危險清理屋簷的垃圾，亦要在高溫下穿着厚重的防護衣清毒屋苑，然而仍有不少街坊埋怨衛生情況欠佳，區議員希望大家在疫情下「多一分體諒，多一分感謝」。

觀塘油麗選區區議員王偉麟團隊今日（24日）於Facebook發文，指最近第三波疫情爆發，經常有街坊反映大廈的衛生情況欠佳，指管理公司清潔樓層次數太少。團隊解釋，油麗邨的清潔伯伯、姨姨大概只有60多人，而且屋邨大廈數目頗多，即使全體清潔工人不休息，一同上班，都難以短時間内清潔所有樓層。

帖文提到，團隊近日在屋邨內目睹清潔工冒着生命危險，清理屋簷高空擲下的垃圾，亦有清潔工在35度高溫下穿着不透風的防護衣，汗流浹背地為居民清洗地方、倒垃圾，卻有街坊埋怨清潔部清洗樓層時沒有清洗門外的地面，甚至是鐵閘下的門隙。

那些不自律、不自重、沒有公德心的人吐痰掉垃圾，你們不罵，卻責怪善後的人不夠爽手？請你好好思考問題根源。

團隊表示，管理公司表現可能未盡人意，「但也未至於要將其批鬥至體無完膚」，希望街坊不要因小事而抹殺背後工友們的努力，在疫情下「多一分體諒，多一分感謝」。

他們只賺取最微薄的薪水，卻冒著最大的風險守在屋邨衛生的前線。清潔工人也是人，他們都怕受到感染，但他們沒有退縮。

帖文發布後，不少網民都留言感謝清潔工友，又希望街坊們保持公德心，減輕清潔工友的工作量，「要多些關愛基層工人，自己也要注意環境整潔，每一個人多行一步，社會就會變得更好」、「只要每門每戶都肯清潔一點 唔做自私精就已經好好了」、「己所不欲，勿施於人」。

疫情下清潔工人非常忙碌，更冒著染疫風險消毒確診者居住大廈，部分人全日沒停手，更有工友中暑入院：月薪不足一萬消毒疫廈 清潔工全日沒停手中暑入院

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責任編輯：羅家欣