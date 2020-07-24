【新冠肺炎】消防員家屬稱確診2日仍未有檢疫及隔離安排　憂爆「消防員群組」

▲ 本港今日有消防員確診，有同僚的親友對TOPick表示，當局仍未安排同僚進行測試或隔離，憂消防員會把病毒帶出社區。（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情滲透各行各業，衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布個案情況，張竹君指本港今日（24日）新增123宗個案，其中包括115宗本地個案，多個本地群組於今日均有新增個案 ，政府部門都有職員確診，其中有一名消防員（第2309宗個案）及一名警察（第2264宗個案）確診。另有一名消防員初步確診。

有確診消防員同僚的親友向TOPick表示，局內在大約2日前知道有人確診，但當局如常運作，讓同僚正常下班，未有特別安排檢測或要求有緊密接觸者隔離。

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該親友稱，消防員一般每更24小時，中途有操練至少2小時，而且不可能帶口罩，加上大家一同食飯距離較近，以及休息時間消防員會在同一間房內睡覺，擔心確診者的同僚因此中招。

他又表示當局延遲2日仍未作出任何跟進，憂耽誤下增加同僚感染風險，又稱消防員需要外出接觸市民，更擔心病毒因而散播到社區。

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究竟消防局內是否有機會爆發群組？衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會回應有關提問稱，由於現時確診個案眾多，未能及時聯絡，稱有可能未收到有關消防員個案檢疫或者檢測的消息，強調一般情況下，都會安排緊密接觸者接受檢測或者檢疫隔離。

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TOPick正向消防處了解，有待回覆。

另外，今日有多宗確診個案涉及政府部門，包括：

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記者：徐紹軒、陳正怡