【IB升學】IB與DSE學生以不同系統入學　IB專家：本地海外升學兩手準備

▲ IB專家建議，無論想海外或本地升學，應該要有兩手準備。（經濟日報資料圖片）

今年疫情的關係，不少IB學生都打消了留學在外的念頭。DSE剛剛放榜，會對IB學生升學有什麼影響呢？

DSE和IB學生用不同系統入學

DSE本地學生的學位基本上不和IB學生重疊，因為DSE學生入讀香港的系統是JUPAS，然而IB學生則是NON JUPAS，兩者計分方法不同，競爭也不同。JUPAS系統，一律用DSE文憑考試計算分數，例如DSE滿分是49分。

但是NON JUPAS系統則不是單獨由IB分數決定，世界各地的學生和不同的考試制度，例如A Level， 美國SAT，都可以競爭同一個學位，計分模式比DSE複雜得多。

NON JUPAS 學位有多少個？

一般給NON JUPAS學生的學位是3成左右，當然不同學系和學校都會有不同的比例。有可能中文大學有些年份會收多些IB學生，有些年份則是港大等等。不過，一般來說，NON JUPAS的學位，例如30個學位，3成即是9個學位左右，但是要知道不是全部9個學生都是就讀IB，可能有些來自英國高考，有些來自美國甚至有些是印尼，巴基斯坦等地來的精英，這樣扣減下來，大概只剩下1成給IB學生，所以競爭也小。

何時收到Offer？

IB學生多數都會報讀不同地方的大學，例如同時報讀英國、澳洲、加拿大，香港等地的大學。英國UCAS就已經放了榜，因為IB成績已經上幾個星期出爐，有些名落孫山的可能在香港的大學Late application，但是碰著DSE放榜，會否有影響收生情況呢？

一般來說，學位競爭不在同一個Category所以應該不會影響，但是教授的回覆可能會因為排山倒海的DSE畢業生，而不能迅速回覆IB學生的獨立申請。筆者聽過之前有些學生，連英國醫學院第一期的學費和住宿費都繳交了，香港大學的醫學院，在開學前1個星期才發出錄取通知，所以筆者建議各位IB畢業生最好有兩手準備。

文章獲HKexcel IB Specialist授權轉載。

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