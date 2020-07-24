【DSE2020】城大6年制獸醫學學士課程　預計收錄30至40名學生

▲ 香港城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院開辦的6年制獸醫學學士課程。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）日前（22日）放榜，考生取獲成績後要考慮升學各方出路。從事獸醫可說是近年新興，過往需赴海外才有相關學士課程可報道，在2016年本港才有獸醫學學士課程。有意從事動物護理的考生，可留意香港城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院開辦的6年制獸醫學學士課程。

預計收錄30至40名學生

全港只有城大開辦獸醫學學士課程，據校方提供的資料，收生人數持續上升，由首學年（2017-2018）學生人數為12人；第2個學年有17人；到上學年的24人。截至今日（23日）學院總共收到1,321份報讀2020-2021學年獸醫學學士課程的申請，其中Band A（第一志願）申請人數為274，相較上學年申請人數上升超過50%。

吸取校外學習經驗

在6年課程中， 首2年着重基本理科及生物醫學培訓，第3年起則以動物醫學、病理學等的副臨床及臨床訓練。除了在課堂及實驗室學習，學生必須在6年課程內完成38週的校外學習培訓，當中包括為1年級及2年級學生而設的動物畜牧業學習，以及3年級至6年級生進行的臨床學習。

學院與本地超過20間機構合作，令學生每年均可前往不同的機構進行校外學習培訓，包括：海洋公園、愛護動物協會、漁農自然護理署打鼓嶺牛隻管理中心、嘉道里農場、賽馬會雙魚河馬術中心、救狗之家、旺角金魚街店舖及本地豬場、雞場、魚場等。

赴美國大學動物畜牧業學習

除了本地機構，學院於2018及2019年安排學生前往其夥伴美國康奈爾大學（Cornell University），在當地的農場進行為期5週的動物畜牧業學習。

學生亦會前往不同機構與駐場獸醫團隊學習，學習處理不同種類動物的治療及日常檢查工作。

著名病毒學教授上任新院長

城大動物醫療健康中心於去年正式投入運作，連同城大動物醫療檢驗中心，能為香港和亞洲的動物疾病提供快速及準確的檢測服務。

前德國柏林自由大學獸醫學系病毒研究所教授Prof. Klaus Osterrieder於今年7月正式上任為香港城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院院長。 他表示此時當世界各地齊心抗疫，學院的研究工作更顯重要，亦希望提升亞洲在動物醫學教育方面的質素。

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責任編輯：顏紫燕