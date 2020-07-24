【隱形富婆】婆婆每日推紙皮乞錢　《東張西望》揭擁2個市值過千萬單位【有片】​​​​​​​

▲ 婆婆每日推紙皮乞錢，《東張西望》揭擁2個市值過千萬單位。

平日在街上遇上執紙皮的老人家，不少市民都會上前協助，甚至買食物給他們。新蒲崗卻有一個婆婆，經常推著紙皮向街上的人乞錢。近日《東張西望》揭發，其實她擁有兩個市值一千萬元的單位，利用港人同情心行騙！

執紙皮婆婆向途人乞錢

新蒲崗有一位婆婆經常一邊推着紙皮，一邊向途人討錢。她每次看到途人，就會上前搭訕，將自己的遭遇說得非常可憐。

可唔可以畀啲嘢我食呀？又渴又肚餓，紙皮又執唔到。如果畀$4我買個麵包就好。

▲ 當途人將食物給予婆婆，她就會要求更多。（影片截圖）

她自稱獨自一人住在父母留下來、位於新蒲崗270呎的房子。沒有結婚，無兒無女。她又指自己是基督徒，絕對不會說謊。當途人送贈食物或金錢，她就會提出更多要求，乞討更多金錢買其他食品。

網民曾提醒：要小心呢個婆婆

節目中提到，一年多前已有網民遇過這位婆婆，更踢爆她其實擁有2層物業，用作自住及收租。婆婆沒有想像中貧困，但竟扮可憐四處覓食，不少網民均提醒要小心她。

市民K小姐亦向TOPick透露，曾在新蒲崗大有街豆漿大王遇到婆婆推著手推車走近，並問她借4塊錢。當時她正打算買飯，因此亦買了碗雲吞麵給她。及後在該區工作的朋友，才告知她那人就是「新蒲崗阿婆」，很出名，專騙人的。

被《東張西望》揭發即發怒

《東張西望》主持阮嘉敏與攝製隊再次去採訪這位婆婆。她一開始與往常一樣要求麵包，但當阮嘉敏問她是否有問路人討錢時，她突然出手企圖拍打阮嘉敏，情緒亦開始激動：

係呀！日日都有人畀幾千萬、幾千億我呀！

當阮嘉敏追問她是否住在私人樓宇時，她更破口大罵，更多次用紙皮撞向主持人。

住喺棺材度，住喺你個墳墓度，住喺你嘅屍體度！

經《東張西望》連日追查，發現婆婆每日都會在新蒲崗一私人樓宇出現，於是再次上前追訪。門口的保安員一見到婆婆，就立即幫手開門，之後亦口快快確認她居住於該處。

▲ 婆婆企圖阻止保安員繼續說話。（影片截圖）

《東張西望》翻查土地註冊處登記資料，發現婆婆於2009年底以2百多萬購入一個面積548呎的中層單位。據了解，她同時擁有一個200多呎的單位，兩個單位目前估計市值近千萬元。

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責任編輯：王俊賢