【KO五十肩】年輕人也會患上五十肩　歐錦棠教一個簡單動作紓緩五十肩

▲ 歐錦棠最近在網上分享一個簡單動作紓緩五十肩。

五十肩，學名「黏連性肩關節滑囊炎」，當五十肩發作時，痛楚可達7級劇痛，不容小看。五十肩不一定是年長人士才會有的病，57歲的歐錦棠最近在網上分享，數年前曾患上五十肩，但經一位師傅教導下，只是重覆做一個簡單動作，過了兩天，五十肩就再也沒有回來。

歐錦棠最近在Facebook分享紓解五十肩疼痛的方法，並親身示範動作：

曲起患有五十肩的手臂，以手指尖觸碰膊頭成弧形。

以手肘作圓規尖，輕輕打圈，劃圈愈大愈好。

緩慢畫圈，過程中不需用力，只是以慢動作郁動膊頭和肘尖。

他提醒，如果過程中感到拉扯赤痛，不需要強硬用力提起手臂，只要將感覺維持即可。待愈做愈放鬆時，手肘自然會再提高一些。整套動作大概用1分鐘時間兜一圈，每日早晚各做一次。

相關影片如下：

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責任編輯：羅嘉欣