【新冠肺炎】房委會延展特別服務安排至8月2日　屋邨辦暫停收租金

▲ 房委會宣布直至8月2日，向市民提供緊急及必須的公共服務。（資料圖片）

因應政府宣布僱員特別上班安排，延長至8月2日，房委會今日（24日）宣布，直至8月2日，向市民提供緊急及必須的公共服務。

期間所有公共屋邨管理處，將於星期一、三及五，朝10午4開放，提供必須的屋邨管理服務，以及處理已預約的個案。居民如在開放時間以外有任何查詢或需要緊急服務，可致電管理處提供的聯絡電話，職員會盡量提供協助。

管理處內的收款處會暫停開放，租戶可留意屋邨管理處張貼的通告。另外，租戶亦可透過其他千多個地點，例如指定的便利店及超級市場，或繳費靈繳交租金。

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樂富房委會客戶服務中心的居屋銷售小組、觀塘綠表置居計劃銷售小組，以及其他相關服務的辦事處將會暫停開放。

樂富房委會客戶服務中心的白居二小組，及黃大仙龍翔辦公大樓的居屋第二市場小組，7月27日及29日朝10午1開放，接收白居二及第二市場的提名信申請文件。

黃大仙龍翔辦公大樓的置業資助貸款小組，會以投遞箱方式接收有關置業資助貸款計劃／自置居所貸款計劃的文件，申請人可於7月27日及29日朝10午1，把文件投入設於置業資助貸款小組的投遞箱內。置業資助貸款小組稍後會通知申請人已收到有關資料／發出確認信及作出跟進。

所有公屋申請服務的辦事處包括樂富客戶服務中心辦事處及深水埗房屋事務詢問處將會暫停開放。所有詳細資格審查會面亦會暫停直至另行通知，房委會將分別通知所有受影響的申請者。

清拆安置辦事處、重建組分區（白田及美東）辦事處及善用公屋資源分組亦會暫停開放。

位於房委會總部地下的收納處將會在此期間維持有限度服務，星期一至五上午10時至中午12時30分，及下午2時至4時開放，處理租金以外的收納款項服務，包括處理資助房屋單位業主繳付補價，以便有關業主完成單位的買賣手續。

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責任編輯：吳卓峰