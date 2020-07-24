【新冠肺炎】屯門新墟康和護老中心1照顧員染疫　一名上門照顧長者的服務員亦確診

▲ 今日新增的本地個案中再有老人院舍的職員及院友染疫。（曾耀輝攝）

本港第三波疫情嚴峻，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（24日）新增123宗確診個案，115宗屬本地感染，另有8宗輸入個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲公布個案情況。

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本地個案中再有老人院舍的職員及院友染疫，分別為大埔康和護老中心及屯門新墟康和護老中心，另有一名上門照顧長者的服務員今日確診。

張竹君指，大埔康和護老中心一名院友確診（第2351宗），其家人早前確診（第2150宗）；屯門新墟康和護老中心黃金分院亦有一名照顧員亦染疫（第2254宗）；另有2人初步確診，暫未知感染源頭。

她續指，屯門新墟康和護老中心共有90多人，惟該名照顧員所照顧的病區共有18位長者，另有5至6位職員一同工作，當局昨日已送樣本樽予他們作檢測，當中有7至8名人士報稱有感冒病徵及不適被而到急症室，其中2人初步確診。當局會視為病區的長者及職員為緊密接觸者，將安排他們到檢疫中心隔離。

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另外，一名上門照顧長者的服務員今日確診（第2346宗）。他居於慈雲山慈正邨，因慈正邨有確診個案，其於大規模檢測時發現，沒有病徵，傳染期去過2至3個家庭照顧老人家。

張竹君指，現時很多個案均是由照顧者、家人將病毒進入院舍，以致長者確診，因此照顧者的預防措施非常重要，呼籲他們若不適應盡快求醫作檢測，社署亦已安排測試予相關員工。她建議老人院應避免探訪，且應分開不同病區及樓層工作，以免交叉感染。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭詩詩