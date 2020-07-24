【女人必學100道菜】三姐首度夥拍江美儀主持TVB烹飪節目　大讚拍檔認真虛心學師成好友

▲ 由三姐及美儀主持的新節目《女人必學100道菜》，會由7月27日起在TVB晚上10時半播出。

繼《Do姐有問題》播映完畢後，TVB晚上10點半檔期緊接上場的，就是由三姐蕭秀香及江美儀拍檔主持的《女人必學100道菜》。這次是「香港女廚王」三姐首度夥拍「街市天后」美儀主持烹飪節目，會在25集內教大家煮100道菜，有易有難，亦極具創意，三姐更對這位新拍檔美儀讚口不絕。

▲ 江美儀與三姐因為拍攝節目成為好友，美儀更以「阿姐」稱呼三姐。（TVB提供圖片）

全新烹飪節目《女人必學100道菜》合共有25集，每集設有不同主題，如新手篇、嫁得出、玩Surprise、酒肉好朋友等，會由三姐示範3道菜，美儀示範1道，部分集數兩人更會帶大家行街市，分享選購時令食材的秘訣。但要在約30分鐘節目內示範4道菜，並非人人做到，三姐就笑言無難度。

這100道菜包含了我自己的入廚心得，會以我平日做菜的方式去示範，然後再加入些新元素及新食材，讓菜式更具創意。

她舉例，如首集登場的馬蹄沙魚雲羹，她就特意加入清爽馬蹄及煙韌的新興健康食材雪蓮子，讓鮮甜嫩滑的魚雲羹口感更豐富，更適合夏天食用。「構思這100道菜，最緊要是清楚掌握各種食材的性格，擅用它們的特性拼合出不同的火花及效果。」

▲ 首集登場的馬蹄沙魚雲羹，三姐說是創意之菜。（TVB提供圖片）

菜式照顧新手高手

雖然菜式甚具新意，但三姐非常體貼，會照顧有不同需要的家庭「煮」婦。

由簡單的家常菜到較複雜的宴客菜我們都會示範，就算新手媽媽也可跟住學。縱然有些女士烹飪技術了得，但可能未必識擺盤或如何節省工序，節目亦會涵蓋這方面，希望能互相交流心得。

最近，三姐更開設facebook專頁「香港女廚王－三姐」，大方與粉絲分享烹調心得。

大讚美儀認真學師

提到首次合作的美儀，三姐更讚口不絕。「美儀對街市較熟悉，雖然廚藝方面未必很厲害，但她非常認真學習及願意虛心請教，更會搵不同朋友試菜，務求做到最好。」

▲ 節目有25集，每集會由三姐示範3道菜，美儀示範1道。（TVB提供圖片）

她笑言之前與美儀「不打不相識」，頭幾集要磨合下，但兩人性格都是大情大聖之人，愈拍愈開心。

現在我們成了好好朋友，她更會稱呼我做「阿姐」，有甚麼不明白的地方我一定會教她。

《女人必學100道菜》會在每晚10時半播出，一連25集，三姐就特別推介兩款必學菜式，包括夏日咕嚕魚包肉及無水素牛肉番茄湯。

▲ 三姐推介必學菜式之二，具難度的夏日咕嚕魚包肉。（TVB提供圖片）

「夏日咕嚕魚包肉是將豬頸肉釀在鯪魚肉中再炸，難度甚高。而素牛肉番茄湯是美儀準備的菜式，無水但又是湯，非常特別。」兩款菜式會分別在第1集及8月17日播出的第16集出現，大家切勿錯過。

▲ 三姐推介必學菜式之一，由美儀準備的無水素牛肉番茄湯。（TVB提供圖片）

伙記安全為上 酒家暫停晚市

三姐除了在TVB午間節目《流行都市》中教煮餸外，還有在將軍澳開設海鮮酒家。面對新冠肺炎疫境，酒家生意也大受影響，在3月第二波疫情爆發時，晚市最差試過零客人，全日只做了650元生意，甚至要動用10萬元私己救市。

▲ 因應第3波疫情，三姐決定再度暫停海鮮酒家的晚市。（陳智良攝）

這次第三波來襲，她亦變陣應對。「為保障客人、伙計安全及餐廳聲譽，我決定再度暫停晚市，全日只做中午外賣。」

其實第二波疫情緩和後，三姐說海鮮酒家的生意是有好轉，甚至可賺回之前所蝕的，但這次疫情似乎比上次嚴峻，暫停晚市是刻不容緩。

錢不是我最重要的東西，雖然冇錢是不行，但伙計及人身安全較重要。

她更笑言心情沒太大影響，仍會樂觀面對，只要伙記繼續有糧出，有工開，就算要動用自己些少私己錢也不介意。

記者︰黃依情