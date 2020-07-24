【BNO】一家四口移民英國小鎮3年半 港爸媽分享每年繳交稅款費用一覽
BNO最新政策吸引一眾港爸港媽移民英國，facebook專頁「移民英國小鎮生活點滴」版主陳生和陳太與一對子女移民英國小鎮近3年半，他們除了公開一家四口在英國每月的生活開支，還分享在英國每年繳交的稅款及費用，讓有意移民的家長作好預算。
|稅款及費用
|開支
|市政稅
|£1,430
|電視牌照費
|£160
|家居保險
|£105
|汽車保險
|£325
|汽車稅
|£300
|MOT驗車及服務費
|£40+£60
|總共
|£2,420（約2.4萬港元）
市政稅（Council Tax）類似香港的差餉，根據樓價及區域來評估，他們交了3年Council Tax每年都加價，他們今年繳交了1,430英鎊（約1.4萬港元）。
英國有電視牌照費（TV Licence）每年收費160英鎊（約1,600港元），陳太解釋由於英國廣播公司（BBC）的節目沒有廣告收入，因此由住戶繳交電視牌照費作為BBC的營運費用。即使家中沒有電視，用手機、電腦、iPad、YouTube等看球賽直播、新聞等，都要繳付電視牌照費。
家居保險金額則按個別家庭而定，又視乎要否保障自己財物，他們購買最基本的家居保險計劃，每年約105英鎊（約1,000港元）。
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養車未計入油一年約8千
如果有車的話，每年要繳付汽車保險、汽車稅、MOT驗車及服務費，還有突如其來的開支，如「死火」拖車，他們每年加起來支付約800英鎊（約8,000港元）。汽車維修費另計，部分地區需購買泊車證。陳太補充，第一年持香港車牌購買汽車保險頗貴，她四出格價最便宜亦要約1,200英鎊（約1.2萬港元）。
以上費用加起來約2,400英鎊（約2.4萬港元），不過亦有一些難以預計的支出，因此他們預算一年稅款及費用總共約3,000英鎊（約3萬港元）。
想知道一家四口在英國每月生活開支，即睇【上一頁】
影片獲「移民英國小鎮生活點滴」授權
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責任編輯︰駱秀玲