【新冠肺炎】康文署員工初步確診　荃灣德華公園樹木辦上班

▲ 康文署稱，患者於荃灣德華公園的樹木辦工作。（資料圖片）

康文署今日（24日）表示，一名一級康樂助理員初步確診新冠肺炎，患者於荃灣賽馬會德華公園內新界西樹木組荃灣辦事處上班。



患者負責荃灣及葵青區的樹木管理工作，其辦事處並不是公眾樓層。他最近一次上班日期是7月17日。該員工早前因身體不適到診所求醫，並於今早獲通知初步確診，目前將安排入院接受隔離治療，情況穩定。

該員工最近沒有外遊紀錄，工作時一直有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

【新冠肺炎】本港新增123宗確診個案 連續3日創感染個案新高



康文署會積極配合衞生防護中心，進行流行病學調查，包括安排與該名人士共同辦公的同事接受病毒測試。有關工作地點會按衞生防護中心指引，即時安排全面清潔及消毒，包括相關樓層和所有公共設施。基於公共衞生考慮，新界西樹木組荃灣辦事處現已關閉，直至另行通知，以便進行徹底清潔消毒。

康文署高度關注新冠肺炎情況，會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，亦已提醒所有人員須注意個人衞生，並時刻提高警覺。如發現身體不適，必須馬上求醫。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：吳卓峰