【明星扮靚】與劉俊謙小野Renci一起解決皮膚煩惱　星級化妝師傳授戴口罩控油護唇心得

▲ 劉俊謙、盧鎮業和楊偲泳都有跟隨Carmen的護膚方式保養。

經常為劉俊謙、盧鎮業、楊偲泳等化妝的星級化妝師Carmen（ig：carmencmakeup_hair）有不少護膚心得，近日疫情嚴重，人人罩不離口，不過長時間戴上口罩會容易令臉部長出油脂粒及暗瘡。

Carmen接受TOPick訪問，分享控油及護唇秘訣，不論男生或女生都同樣適用。

演員的外表很重要，Carmen為他們化妝時也不忘傳授護膚貼士，讓他們以最佳狀態示人。

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▲ 《幻愛》男主角劉俊謙不時跟Carmen合作。（受訪者提供）

口罩肌易長出暗粒

最近疫情肆虐，大家出入時都戴上口罩，卻因而令皮膚變差。

星級化妝師Carmen說：「盡量避免長時間戴口罩，可考慮每隔3至4小時更換一次口罩，以及多使用一些保濕的護膚品，令肌膚的水、油保持平衡。」

她又謂：「如非必要便盡量減少化妝，因為化妝後再戴口罩會很易令毛孔閉塞，長期焗住便會長出油脂粒和暗瘡。」

Carmen並提醒：「切記要多喝水，而且每次脫下口罩後都要徹底清潔。若有暗瘡則需要塗上具消毒功效或消炎的產品，令暗瘡不會惡化。」

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▲ 盧鎮業的皮膚保養得不錯。（受訪者提供）

護膚需治標也治本

Carmen認為需要治標及治本，「臉部出油的原因多為肌膚太乾，因而肌膚會分泌出油脂去保護自己。」

她不建議使用控油產品：「若然只是單方面控油的話，肌膚則會變得愈來愈乾。因為愈去控油，肌膚便以為自己不夠油份而分泌出更多油脂。所以便需要使用具補水功效的護膚品，同時也要令肌膚保持清爽，別加重其負擔。」

▲ Carmen為楊偲泳化妝。（受訪者提供）

補濕解決「油面」

原來，補濕才能有效控油，她補充：「平日可多敷補濕面膜，面膜則只需要針對水份，而不需要含果酸或美白功效。」

不少人會貪方便而使用面油紙，不過Carmen則不建議，「因為面油紙會過份吸乾臉部的油份，將臉部底層的面油都吸走。如果臉部底層太乾，臉部便會分泌出更多油脂。」

她提議：「可以以保濕噴霧或水噴霧噴於臉部，隨即以紙巾輕輕印乾，便能達到控油補水的效果。別讓水份自然蒸發，不然會出現反效果，令皮膚變得更乾。」

▲ Laneige水潤修護睡眠唇膜。

唇部護理不可或缺

除了臉部外，唇部也需要保護，Carmen說：「唇部保養也不可忽略，戴口罩後或會減少塗潤唇膏，因而令嘴部偏乾。晚間的保養相對會變得重要，可於臨睡前使用唇部Sleeping Mask，令唇部變得水潤，即使翌日不塗潤唇膏也不怕乾。」

她推介數款唇部護理產品，「Laneige的水潤修護睡眠唇膜很好用，其好處就是前一晚使用後，翌日一整天也不需要再塗潤唇膏。」

▲ 凡士林。

有護膚神器之稱的凡士林功能多，是不少人家中「看門口」必備之物。

Carmen認為：「凡士林也有相類功效，它有如為你的嘴部包上一層保鮮紙，在晚上睡覺時嘴部便不怕被冷氣或風扇抽乾水份，不過水潤效果則不算太明顯。它主要是鎖水，並沒有補水的功效。」

她謂：「凡士林含有的石油成份較重，因而相對之下天然椰子油會較受歡迎，且有滋潤的效果。」

▲ L.I.F.E.有機冷壓初榨椰子油。

她續指：「不論是護膚或煮食也會用上天然的椰子油，因而選購時需要小心看清是煮食用或冷榨椰子油，冷榨椰子油適合塗在唇部及身體上。」

記者：梁樂欣