中華白海豚出沒率4年來首次回升　去年度錄52條

▲ 報告稱，港珠澳大橋完工後，白海豚於北大嶼山水域的出沒率，未見回升跡象。 （資料圖片）

中華白海豚於本港水域的出沒率，有上升趨勢，是過去4年來首次回升。漁護署公布2019/20年度白海豚監察報告，由去年4月至今年3月，本港水域有52條白海豚出沒，較去年32條回升。白海豚主要見於大嶼山西南和西面水域，東北水域則連續第5年「無豚蹤」。

報告分析白海豚4個主要棲息水域，其中大嶼山西南水域錄豚蹤19條、西面29條、西北只有4條，不過東北水域則再「食白果」未錄豚蹤。

由2015年發布的報告起，本港水域錄得的白海豚數字，由87條逐步下跌至去年報告的32條。雖然今年數字上顯著回升，但跟過去10年相比，仍是明顯下跌。報告指，去年中華白海豚重要棲息地，主要集中於大澳至分流的近岸水域。

在北大嶼山水域，近年白海豚出沒率大幅下跌；於過去3年，白海豚只集中於西北水域出沒。報告又稱，港珠澳大橋完工後，白海豚於北大嶼山水域的出沒率，未見回升跡象。

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記者：吳卓峰