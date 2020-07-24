【淘寶梳化】港媽淘寶皮梳化不用$3000感滿意　網民：皮梳化太膠似墓碑

▲ 有港媽首次淘寶沙發，外型獨特。

淘寶成風，有經驗老到的淘寶專家掌握集運技巧，惹人羨慕；也有淘寶初哥帶給人歡笑。一位港媽首次從淘寶訂購皮沙發，她對是次淘寶經歷感滿意，並發帖文分享炫耀一番。由於皮沙發外型滑稽，帖文發佈短短2小時，獲得逾2000個讚好，帶給網民們無比歡樂。

該港媽今日（24日）在淘寶開心Share Facebook群組分享購買皮沙發的感受，她表示第一次淘寶買梳化相當滿意，不用$3000也可以買到皮梳化，平過香港一半！

這位港媽上載兩張沙發相片，聲稱是皮沙發的沙發為雲石灰色，表面呈反光，質感非常堅挺。網民紛紛讚好及留言，有人笑指沙發像似足墓碑、木棺、雲石沙發，有種冰冷感。

此外，亦有人質疑沙發並非皮製，擔心樓主被騙，上載自己的真皮沙發給樓主參考「喂，我呢張都係真皮，都反光既，不過就要6000蚊！」

此帖文帶給很多網民的歡樂，有網民留言直指「好耐無笑得咁開心」，「我玩FB咁多年，未試過睇一個post可以笑到胃抽筋」。

其實留言並非一面倒的，有網民鼓勵樓主「第一次淘已經有咁嘅成就，已經算好唔錯㗎啦！」

所謂「鹹魚青菜，各有所好」，不論這是真皮沙發還是膠沙發，最重要樓主買到心頭好！

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責任編緝：陳珈希