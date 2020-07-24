涉假扮電影公司高層非禮試鏡女子　文員非禮等罪成還押候判

▲ 案件今日於區域法院有裁決。（資料圖片）

律師行男文員假冒在古天樂所創辦的電影公司任人事總監，訛稱會開拍電影及接拍廣告，誘騙1名女子到酒店試鏡，期間藉詞試「床戲」非禮女子。文員另涉訛稱為餐廳東主，以代購買勞工保險為由騙取1.2萬元。涉案文員早前承認使用虛假文書，並否認盜竊及非禮罪，今（24日）於區域法院被裁定盜竊及非禮罪罪成。被告還押至8月18日判刑，以索取背景報告。

被告唐家樂（31歲），早前承認兩項使用虛假文書罪名，否認另外4項盜竊及1項非禮罪受審，當中1項盜竊罪於審訊期間被裁定表證不成立。

法官裁決時引述控方案情指，盜竊罪中3名女事主是某冰室的員工，被告是冰室顧客，因而認識3名事主。被告於2018年12月某天聽聞3人言談間提及欲轉工，被告搭訕並訛稱是1間比利時餐廳東主，聲稱3人可到其餐廳工作，3人接受邀請，被告指要替3人購買勞工保險，向各人索取4,000元現金代為購買，日後會於發薪時補回，其中2人分別被騙去1.05萬元及1,500元。最終她們發現新工作一事沒有進展，追問下被告推搪，事主感可疑報警求助。

法官指兩名事主庭上證供可信，並指從事主供詞顯示，被告從未曾如辯方所指向兩人借錢，法官裁定被告藉欺騙獲得財產，裁定盜竊罪名成立。

法官又引述控方案情指，被告另於2018年12月透過Instagram聯絡女事主X，並透過電話訛稱是天下一電影公司的人事總監，名叫「K. T. Tang」，將會開拍廣告及導演葉念琛執導的電影，遂相約X到迷你酒店會面，聲稱當日會有化妝師、度身師及試鏡的男模特兒等。兩人其後於銅鑼灣迷你酒店某房間見面，當時卻只有被告出現，被告出示合約等，著X在電話上簽名。

法官續指，被告藉詞其他人未能前來，以手替X量度三圍，及後播放《婚前試愛》一段牀上戲，要求X參考作試鏡，被告並以手指頭代替嘴，來回觸摸X的嘴及胸部，並以「唔入戲」為理由，要求與X親吻，被告及後更觸摸X胸部及下體。期間X因有其他工作而要離開酒店，被告向她索取臨時解約金5,000元。X事後稱，因為想獲得工作，勉強讓被告試戲，若知道被告並非天下一人事總監，並不會同意親密行為。

法官接納X是受被告誘騙才同意試戲，她當時並不同意與被告有身體接觸，另外被告並非電影公司員工，無權代公司收錢，裁定被告非禮及盜竊罪罪名成立。

控方指被告有9次案底，涉18項控罪，當中7次涉及偷竊，另有數次與不誠實有關。被告另涉1宗欺詐案，上月於西九龍裁判法院被判監8個月10日。法官將本案押後至8月18日判刑，期間為被告索取背景報告。

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記者：林欣樂