涉以鎚子襲擊警員　16歲男生襲警罪成還押候判

▲ 案件今日於屯門法院有裁決。 （資料圖片）

現年16歲男生涉於去年10月在屯門揮動鎚子襲擊警員，導致其肩膊瘀傷，早前否認1項襲警罪，今（24日）於屯門裁判法院被裁定罪名成立。

裁判官裁決時指，接納案中2名警員證供，並認為被告3年前右手受傷，導致中指未能屈曲，仍能有力握穩鎚子，裁定被告罪名成立。裁判官又批評，辯方審訊時花太多時間盤問無關的案情，浪費法庭時間。被告還押至8月7日判刑，期間會索取感化、更生及勞教中心報告。

被告為16歲男生，早前否認於2019年10月7日在屯門青山公路新墟段與鄉事會路交界襲擊警員X。

裁判官葉啟亮裁決時指，本案是一對一的案件，疑受襲的警員X供稱，他於追截被告時，被告突然轉身衝向他揮動鎚子，當時其身旁只有被告1人，注意力亦集中在被告身上，即使附近的路口有其他黑衣人亦不妨礙他的觀察。裁判官認為X證供在主要情節上，與及後協助拘捕的警員一致。

裁判官又指，辯方指被告右手於2017年受傷，事後握拳時中指不能完全屈曲，用力未能達原先力度，但可用右手寫字，做簡單家務等。裁判官判斷被告以另外4隻手指，仍然有力可以握穩鎚子。

裁判官又引述被告母親早前供稱，警員錄口供時曾多次指控被告襲警，被告多次激動否認鎚子並不屬於他，並否認用鎚子襲擊，而警員並無作出筆錄，更聲言「警察話有打就有打」作出威脅，令她驚慌，但她後來又稱是個人主觀感受，其證供說法反覆不定，難以令人說服。裁判官更指，被告的母親於口供紙上簽名，認為她聲稱驚慌及「諗唔到嘢」是自圓其說，捏造不實案情。

裁判官又批評，辯方審訊時花太多時間盤問無關的案情，浪費法庭時間，導致審訊用了3天。裁判官指不接納辯方證供，最後裁定被告罪名成立。

辯方求情時指，被告自小已患有對立性反抗症，情緒容易受到困擾，但被告是有理想、有抱負的年輕人。裁判官指出，本案案情嚴重之處是被告管有武器，被告並無案底，被告否認控罪，沒有刑期扣減。裁判官先替被告索取感化、更生及勞教中心報告，於8月7日再作判刑，期間被告還押候判。

記者：林欣樂