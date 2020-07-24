【新冠肺炎】消防處：長洲滅火輪消防局一消防員確診　青衣南消防局兩人初步確診

▲ 消防處指，一名駐守於長洲滅火輪消防局的人員確診，處方已消毒其工作地點及滅火輪。（資料圖片）

多個紀律部隊均有人員感染新冠肺炎，消防處表示，1名駐守於長洲滅火輪消防局的人員確診，另有2名青衣南消防局消防人員初步確診，會作出適當的人手調配，確保滅火救援行動不受影響。

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一名駐守於長洲滅火輪消防局的消防人員前日（22日）感到身體不適，翌日到醫院求醫，經初步測試呈陽性反應，最後一次上班日期為7月20日，當日他並沒有與公眾有接觸。該名消防人員主要是負責滅火及救援的工作。他居於油塘高翔苑紀律部隊宿舍，管理公司將會派員在上址進行徹底消毒工作。

2名駐守於青衣南消防局的消防人員分別於前日及昨日感到身體不適，到普通科門診診所及醫院急症室求醫，經初步測試呈陽性反應。2人最後一次上班日期同為21日，發病後均再沒有上班，2人主要是負責滅火及救援的工作，分別居於葵涌葵馥苑及油麻地救護站消防已婚人員宿舍。

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消防處指，有應對病毒的各項預防措施，包括在防護裝備、安全措施及行動安排等各方面作周全部署，務使消防人員能在充足的準備下安全地履行救災解困的職責。而所有當值人員在與市民接觸時亦會做足防護措施，包括佩戴口罩。處方已經安排人員清潔及消毒相關消防人員的辦公地點及滅火輪；並安排與相關屬員可能有緊密接觸的消防人員在家工作及接受病毒檢測，期間會作出適當的人手調配，確保滅火救援行動不受影響。

此外有一名入境處高級入境事務主任及一名水務署濾水廠承建商工人確診，亦有康文署職員初步確診，即睇：

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責任編輯：蘇文軒