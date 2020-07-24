疫情再創新高　港府何時推出「禁足令」防疫？

▲ 有官場中人指，政府短期內都不會實施「禁足令」（資料圖片）

本港連續3日確診個案破百宗，外界關注港府會否推出「禁足令」防疫，以嚴格手段限制市民外出。有官場中人認為，「禁足令」是最嚴厲的措施，但香港疫情遠未到施以如此辣招的境地。消息說，網上今日有人謠傳下周一將實施「禁足令」，大家只要留意到政府嚴詞否認，便可了解政府暫無意作此規定。

有官場中人引用港大醫學院院長梁卓偉曾指，本港無出現幾何級數倍增的感染個案，所以反映疫情雖然比較嚴重，但防疫措施初步有效。消息人士解釋，港府上周三才禁止晚上當食等措施，本周一才安排公務員在家工作，由於新措施推出的時間尚短，仍需要多一點時間才可以看到實效。

日前有流傳特首林鄭月娥已向中央提出求助，一旦本港疫情持續嚴峻，希望中央可協助內地醫護人員來港。多名政府和建制派人士都形容，由內地醫護人員來港協助的做法，幾乎是沒有可能，理由是：一、內地和香港醫療體制不同，內地醫護人員在港不能執業睇症；二、目前，香港醫院只是隔離病床數目比較緊張，未聞不夠醫生，而且一旦醫院醫生短缺，當局還可以要求私人執業的醫生協助；三、醫學會等專業體團必要大力反對。

據聞，行政會議雖已踏入暑假休會的季節，但林鄭早已温韾提示行會成員有隨時召開會議的需要，可見港府每日密切留意疫情發展，必要時再調教防疫的力度。