【新冠肺炎】水務署屯門濾水廠再有兩名承建商工人分別確診及初步確診

▲ 水務署表示，屯門濾水廠兩名承建商工人分別確診和初步確診。（資料圖片）

水務署今日（24日）表示，屯門濾水廠繼昨日（23日）晚上有一名承建商工人確診新冠肺炎，另外兩名承建商工人亦分別確診和初步確診。



該兩名承建商建築工人最近一次上班日分別為20日和昨日（23日）。因應昨晚屯門濾水廠一名承建商工人確診，他們被安排進行病毒檢測，今日獲通知分別確診和初步確診。兩人目前已入院接受隔離，情況穩定。

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水務署指，兩名工人工作時有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。水務署已全面清潔及消毒屯門濾水廠，強調事件對食水安全沒有影響。

新冠肺炎疫情爆發第三波，多個政府部門均有職員確診，昨日一名水務署濾水廠承建商工人確診，今日亦有一名入境處高級入境事務主任，及消防員等確診，即睇：

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責任編輯：徐紹軒