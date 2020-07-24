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【新冠肺炎】水務署屯門濾水廠再有兩名承建商工人分別確診及初步確診

社會 20:39 2020/07/24

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

水務署表示，屯門濾水廠兩名承建商工人分別確診和初步確診。（資料圖片）

水務署今日（24日）表示，屯門濾水廠繼昨日（23日）晚上有一名承建商工人確診新冠肺炎，另外兩名承建商工人亦分別確診和初步確診。

該兩名承建商建築工人最近一次上班日分別為20日和昨日（23日）。因應昨晚屯門濾水廠一名承建商工人確診，他們被安排進行病毒檢測，今日獲通知分別確診和初步確診。兩人目前已入院接受隔離，情況穩定。  

【新冠肺炎】輸入個案逾半是海員　張竹君：豁免人士為數不少對香港有風險

水務署指，兩名工人工作時有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。水務署已全面清潔及消毒屯門濾水廠，強調事件對食水安全沒有影響。

新冠肺炎疫情爆發第三波，多個政府部門均有職員確診，昨日一名水務署濾水廠承建商工人確診，今日亦有一名入境處高級入境事務主任，及消防員等確診，即睇：

【新冠肺炎】水務署濾水廠承建商工人確診　署方：不影響食水安全

【新冠肺炎】消防處：長洲滅火輪消防局一消防員確診　青衣南消防局兩人初步確診

【新冠肺炎】入境處證實一名男高級入境事務主任確診　其工作樓層已暫時關閉

【新冠肺炎】康文署員工初步確診　荃灣德華公園樹木辦上班

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責任編輯：徐紹軒  

疫情 水務署 屯門 肺炎 新冠肺炎 食水 新冠肺炎疫情

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