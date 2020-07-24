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【開學安排】英基開學首周全改網上授課　與當局開會後料維持最快8月17日恢復面授課堂

社會 20:55 2020/07/24

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英基學校協會日前發家長信公布，擬於8月10日如期開學，但全改網上授課。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續嚴峻下，據悉，教育局局長楊潤雄近日舉行多場視像會議，就開學安排收集學界意見。英基學校協會日前於會後宣布，計劃如期於8月10日開學，但首星期全改網上授課，最快可於第二星期、即8月17日起，由高年級起分階段恢復面授課堂。

教育局於周一（20日）宣布包括幼稚園及國際學校在內的所有學校，不早於8月17日開學。其中有22間屬校的英基學校協會於周三（22日）發家長信表示，當日與局方代表開會討論限制社交區離措施對其轄下學校的影響，並宣布計劃如期在8月10日展開新學年，但首星期全部以網上授課。

【開學安排】消息指9月擬分階段開學及半日上課　教育局研中六全日上課

該會在信中續指，會繼續與當局商討何時可安排學生回校上課，因疫情變化迅速，現階段預計最快可於8月17日恢復實體課堂，高年級先行，如接獲當局公布，會盡快通知家長。

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記者：馮琪雅

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