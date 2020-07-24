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【新冠肺炎】選舉事務處一名常務助理確診　於九龍灣國際展貿中心上班

社會 21:51 2020/07/24

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

選舉事務處一名常務助理確診新冠肺炎，她在九龍灣國際展貿中心13樓工作，負責選民登記申請的後勤工作。（資料圖片）

新冠肺炎疫情爆發第三波，多個政府部門均有人確診。選舉事務處表示，今日（24日）得悉一名常務助理確診新冠肺炎。

該名常務助理於九龍灣國際展貿中心13樓工作，負責選民登記申請的後勤工作，辦公室並不對外開放。她最近一次上班日期為昨日（23日）。她因家人為確診者，故此到醫院進行病毒測試而發現確診，目前已入院接受治療。

【新冠肺炎】新增100宗初步確診　源頭不明個案多涉主婦及長者
　　 
選舉事務處強調，該名員工工作時一直有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。選舉事務處亦已安排全面清潔和消毒該名員工的工作地點，包括所有公用設施。

【新冠肺炎】多位確診者涉及酒家或街市　涉旺角稻香、西環德記及打麻雀群組

今日亦有多名公務員確診，包括入境處職員、消防員等，即睇：

【新冠肺炎】消防處：長洲滅火輪消防局一消防員確診　青衣南消防局兩人初步確診

【新冠肺炎】入境處證實一名男高級入境事務主任確診　其工作樓層已暫時關閉

【新冠肺炎】水務署屯門濾水廠再有兩名承建商工人分別確診及初步確診

【新冠肺炎】康文署員工初步確診　荃灣德華公園樹木辦上班

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責任編輯：徐紹軒

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