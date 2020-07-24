【新冠肺炎】選舉事務處一名常務助理確診　於九龍灣國際展貿中心上班

▲ 選舉事務處一名常務助理確診新冠肺炎，她在九龍灣國際展貿中心13樓工作，負責選民登記申請的後勤工作。（資料圖片）

新冠肺炎疫情爆發第三波，多個政府部門均有人確診。選舉事務處表示，今日（24日）得悉一名常務助理確診新冠肺炎。



該名常務助理於九龍灣國際展貿中心13樓工作，負責選民登記申請的後勤工作，辦公室並不對外開放。她最近一次上班日期為昨日（23日）。她因家人為確診者，故此到醫院進行病毒測試而發現確診，目前已入院接受治療。

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選舉事務處強調，該名員工工作時一直有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。選舉事務處亦已安排全面清潔和消毒該名員工的工作地點，包括所有公用設施。

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責任編輯：徐紹軒