運輸署批准284條巴士線削減班次　為期至少七天至8月2日

▲ 九巴至少208條巴士線料削減班次。（資料圖片）

運輸署今日（24日）表示，政府實施多項措施嚴控疫情後，巴士公司客量受影響，較以往大幅減少，運輸署已批准部分巴士路線作出服務調整。

九巴、新巴、城巴及龍運巴士在檢視營運及服務安排後，向運輸署申請暫時調整部分巴士路線班次，以善用資源。

運輸署在審批時考慮路線乘客量的下降幅度、載客率、調整班次後對輪候時間的影響、巴士資源調配，以及市民對建議調整班次的接受程度等因素，並批准在7月27日至8月2日期間，調整共284條路線的班次。

巴士公司調整班次的路線數目

九巴：208

新巴：35

城巴：41，機場及北大嶼山路線除外

龍運：正在審批



獲批准調整班次的路線，在繁忙時段或非繁忙時間的班次，最多延長不超過5分鐘；而於晚上9時後的班次，則最多延長不超過10分鐘，惟延長後的班次不會超過30分鐘。

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另外，有個別乘客量嚴重偏低的路線，獲准暫停服務。運輸署已要求巴士公司密切留意相關路線的乘客需求變化，視乎情況在有需要時加強服務，在資源許可下讓乘客有較多空間。



主要服務旅客、前往陸路口岸和機場的路線，因應早前實施的入境防疫抗疫措施，已獲批服務調整作有限度服務或獲准暫停服務。



運輸署批准相關巴士路線作出服務調整，有效期7天，並會因應實際情況每周作出檢討，與巴士公司保持緊密溝通，密切監察各路線的運作情況，跟進巴士服務以配合乘客需求。

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責任編輯：吳卓峰