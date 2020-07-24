【立法會選舉】今接5份提名表格 全屬功能界別

▲ 岑敖暉報名參選區議會（第二）。（岑敖暉fb圖片）

9月立法會選舉提名期繼續，今天再接獲5份提名表格，均屬功能界別，包括航運交通界、工程界、商界（第二）、區議會（第一）和區議會（第二）。

在民主派初選出線的荃灣區議員岑敖暉，已率先報名參選俗稱超級區議會的區議會（第二）功能界別，岑敖暉透露，放棄美國國籍的程序已在本周三完成，入境處亦已向其批出特區護照，相信國籍不會影響參選資格。岑敖暉又稱，已經找到「Plan B」人選，但未有透露其身份。

土木工程師黃偉信代表民主派出選工程界，挑戰競逐連任的經民聯盧偉國，以及獨立候選人程明達。黃偉信表示，會簽署確認書，但現階段未能表明會否否決財政預算案，認為作為專業人士，應先審視，再諮詢業界意見。提名黃偉信包括發展局前局長麥齊光等業界人士。

▲ 易志明報名參選航運交通界。（資料圖片）

另外，自由黨易志明報名爭取連任航運交通界，對於是否應押後選舉，易志明認為要視乎未來兩周疫情發展，如果確診數字出現下降的話，相信進行選舉問題不大。被問及近日有市民在「限聚令」下仍進行「船P」等海上活動，是否屬防疫漏洞，易志明稱，市民應避免違法。

▲ 廖長江報名參選，爭取連任商界（第二）。（資料圖片）

爭取連任的還有建制派「班長」廖長江，他今日報名參選商界（第二）。廖長江由2012年開始，連任商界（第二）立法會議員至今。

由區議員互選產生的區議會（第一）功能界別，在民主派佔區議會多數下，料會成為民主派的囊中物。大埔區議員陳振哲今日成為首名報名此界別的人士。

連同早前已報名的人士，地方選區共接獲36份提名表格，功能界別共接獲39份提名，合共75份。

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責任編輯：林曉君