【新冠肺炎】港鐵大圍站上蓋地盤工人初步確診　有關地盤須消毒清潔

▲ 一名在大圍站地盤工作的工人初步確診。（資料圖片）

本港今日接獲100宗初步確診個案，一名在大圍站地盤工作的工人初步確診，他工作的建築地盤屬於港鐵及新世界集團發展項目，初步確診的工人的密切接觸者會被安排進行檢測。

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港鐵大圍站上蓋發展項目承建商協盛建築發言人表示，承建商早前安排逾百名居住於比較高危地區的工人進行病毒測試，今日（24日）接獲有關化驗所通知，一名主要在第5座地盤工作的外判扎鐵工匠，懷疑感染新冠肺炎。承建商已即時通知衞生防護中心。

協盛建築發言人指，根據地盤紀錄，該名外判工在當值期間一直有佩戴口罩，承建商今晚及明天會安排在地盤進行大範圍徹底清潔及消毒工作，並已即時安排曾與該外判工人有密切接觸的人士自我隔離14日及進行測試。而涉事座數亦會暫時停止工程，直至徹底消毒完畢。

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記者：徐紹軒