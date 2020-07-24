【新冠肺炎】菲臘牙科醫院一名保安員確診　已即時清潔消毒大樓

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，菲臘牙科醫院一名承建商保安員確診感染，最後一次上班日期為前日至昨晨8時，今午獲悉確診後已入院；院方已即時安排全面清潔及消毒醫院大樓。

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菲臘牙科醫院表示，一名承建商保安員確診感染新冠肺炎，患者最近一次上班日期為7月22日至23日早上8時，工作時有佩戴口罩；今午獲通知確診，目前已入院接受治療，情況穩定。

菲臘牙科醫院已即時安排全面清潔及消毒醫院大樓，並會與衞生防護中心保持緊密聯繫。

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港大牙醫學院會依據菲臘牙科醫院的指引，當發現有確診者時，醫院會進行兩日大消毒。菲臘牙科醫院會與衛生防護中心保持聯絡，並會通知學院何時開放醫院。

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記者：陳正怡