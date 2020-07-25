【新冠肺炎】創意香港一名員工初步確診 　患者在灣仔稅務大樓工作

▲ 創意香港一名員工初步確診，患者在灣仔稅務大樓工作。 (資料圖片)

商務及經濟發展局轄下的創意香港在深夜公布，一名文書及秘書職系人員初步確診，患者在灣仔稅務大樓40樓負責後勤工作，辦公室並不對外開放，她最近一次上班日期為7月20日。

【新冠肺炎】港鐵大圍站上蓋地盤工人初步確診 有關地盤須消毒清潔



該名人員最近沒有外遊紀錄，於辦公室工作時均佩戴口罩，探測體溫正常，並遵守其他防疫措施。該名人員的工作地點亦已按照衞生防護中心指引，即時安排全面清潔和消毒，包括所有公用設施。

【新冠肺炎】新增100宗初步確診 源頭不明個案多涉主婦及長者

創意香港在疫情期間，一直嚴格執行各項防疫措施，包括為進入辦公室人士量度體溫、為屬下員工提供口罩及其他防護裝備，並要求員工在與人接觸及在公眾地方時必須佩戴口罩，而工作環境的清潔和消毒亦已加強，會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，亦已提醒屬下人員須注意個人衞生，並時刻提高警覺。

【新冠肺炎】本港新增123宗確診個案 連續3日創感染個案新高

新冠肺炎疫情爆發第三波，多個政府部門均有職員確診，包括一名入境處高級入境事務主任，及消防員等確診，詳情即睇：

【新冠肺炎】消防處：長洲滅火輪消防局一消防員確診 青衣南消防局兩人初步確診

【新冠肺炎】入境處證實一名男高級入境事務主任確診 其工作樓層已暫時關閉

【新冠肺炎】政府部門感染增加 涉駐守長洲消防員及一名警員

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋