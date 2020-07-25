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小欖醫院七旬病翁染退伍軍人病　感染源頭正追查

社會 00:52 2020/07/25

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

小欖醫院一名約70歲男病人，證實染上退伍軍人病，感染源頭正在追查。（資料圖片）

小欖醫院嚴重智障科病房一名70歲男病人，確診感染退伍軍人病，衞生防護中心昨日（24日）到醫院視察病房及收集水樣本化驗，感染源頭仍在調查中。該名病人已轉送屯門醫院接受治療，目前情況穩定。

【新冠肺炎】港鐵大圍站上蓋地盤工人初步確診　有關地盤須消毒清潔
　　 
小欖醫院已在有關病房採取一系列的預防及改善措施，包括暫時停用有關洗手盤水龍頭、洗手盤水龍頭和浴室花灑頭加裝特定規格的過濾器、安排為水缸進行清洗及消毒；以及與衞生防護中心溝通後，會繼續對病人進行醫學監察。

【新冠肺炎】新增100宗初步確診　源頭不明個案多涉主婦及長者
　　 
醫院已依既定程序向醫院管理局總辦事處呈報事件，除了執行預防及改善措施外，院方已提醒所有醫護人員提高警覺，密切監察有關病房的病人情況。此外，亦會繼續與衞生防護中心合作追查感染源頭。

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責任編輯 :吳卓峰

治療 小欖醫院

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