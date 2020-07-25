【新冠肺炎】何大一團隊研究到抗體能防止感染病毒 估計每劑生產成本不高於50美元

全球爆發新冠肺炎疫情，確診個案更超過1,400萬宗，至今仍未有疫苗面世。愛滋病「雞尾酒療法」創始人、美國知名華裔學者、哥倫比亞大學醫學院教授何大一領銜的研究團隊，在新冠肺炎重症患者體內發現多種強效抗體，並指混合而成的「抗體雞尾酒」可能有助於治療和預防新冠病毒感染，相關研究報告更刊登在英國《自然》雜誌網站。

英國《衛報》報道，研究報告指出，研究人員從5名重症確診患者體內分離出61種新冠病毒中和單克隆抗體，發現19種抗體可有效中和試管中的新冠病毒。研究更發現，新冠病毒有兩個弱點，分別為「免疫原性的受體結合結構域」及「N末端結構域」。

細胞測試顯示這些抗體能夠殺死病毒，研究團隊將其中一種強效抗體提純後注入敘利亞倉鼠體內，結果顯示可有效防止倉鼠感染新冠病毒。何大一教授更形容：「抗體徹底殺死了實驗倉鼠肺部組織中的傳染性病毒。」

何大一續稱，研究團隊明確分離出效力非常強大的抗體，能夠大規模生產並加以應用。研究團隊認為可以利用這些抗體預防或治療新冠肺炎病毒，並希望在感染早期介入治療，特別是針對有可能發展成重症的患者，比如長者和有潛在疾病的患者。

在疾病預防方面，這些抗體肯定可以替代疫苗，我們也會關注最脆弱的群體，比如養老院的老人。

報道指，有製藥公司實驗室已經在大批量生產抗體，從大型發酵裝置培養的細胞中提純抗體。何大一預計，每劑抗體組合的生產成本大約50美元，可在血液中存活3至6個月。

目前研究人員仍在進行動物試驗，期待最快能在今年10月開始臨床一期安全試驗。如果抗體療法經證實安全，明年初便能進一步開展功效試驗。

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責任編輯：王明芳