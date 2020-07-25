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【婚姻危機】傳賭王三房孻仔背妻出軌　何猷啟拖新歡行街上樓密會

娛樂 10:42 2020/07/25

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

何猷啟被指背妻會新歡。

賭王何鴻燊與三房陳婉珍的兒子何猷啟，於2018年底與內地女子齊嬌（GiGi）結婚，而且十分恩愛，結婚不久已育有兩女。

現年29歲的何猷啟一向作風低調，至於太太偶爾會分享一些與女兒的生活照，正當外界以為一家4口生活幸福之時，何猷啟竟被傳媒踢爆疑似出軌！

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2人於2018年結婚。（Instagram圖片）

傳何猷啟結新歡

今日，傳出何猷啟日前背妻與新歡牽手拍拖的消息，並指二人已另有私竇約會，但何猷啟就此事未有作回應。

何猷啟與GiGi於2017年經朋友介紹相識後相戀，GiGi從事教育與金融工作，與何猷啟拍拖要內地與香港兩邊走，並非富二代。

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太太Gigi與長女Tittania。（Instagram圖片）

GiGi喜歡猷啟純真

不過這亦毋阻二人相愛，在2018年結婚，隨即誕下長女Tittania，去年再誕下細女Tylia。

何猷啟一家生活低調，甚少表現過奢華生活。

日前，Gigi亦罕有地分享與長女敷面膜的照片，獲網民大讚可愛，似乎未受何猷啟一事影響。

嫁入何家時，GiGi亦曾向傳媒透露，她喜歡何猷啟因對方性格好，夠純又夠真。

何猷啟被爆疑似出軌。（Instagram圖片）

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而何家亦非常喜歡GiGi，當時何鴻燊已見過她，並對二人成家立室表示開心，叫何猷啟要隨心意而行事要低調。

另外，陳婉珍與姐姐何超雲及何超蓮也非常喜歡GiGi。

當中，何猷啟姊姊何超蓮亦曾表示對GiGi的印象很好，大讚對方是個很好的女孩。

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撰文 : TOPick 柴犬出動

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